وقد أثار الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المكتشفة في مياه الصرف الصحي مخاوف بين العلماء بشأن التفضيل المحتمل للسلالة JN.1 لاستهداف القناة المعوية لدى الأشخاص. في حين أن الأدلة محدودة ونظرية، هناك احتمال أن متغير JN.1 قد غيّر متطلباته لدخول الخلايا، مما قد يؤدي إلى عدوى أكثر كفاءة لأنسجة معينة، بما في ذلك القناة الهضمية.

JN.1، المعروف أيضًا باسم متغير أوميكرون، شديد العدوى ومراوغ مناعي. حتى أن بعض العلماء يجادلون بأنه يجب أن يكون له اسم يوناني خاص به لتمييزه عن سلفه. منذ ظهوره في أغسطس من طراز BA.2.86 أو Pirola، أصبح JN.1 هو البديل الأسرع نموًا في العامين الماضيين. وقد صنفته منظمة الصحة العالمية كبديل مثير للاهتمام نظرًا لنموه السريع وقدرته على زيادة عبء فيروس الجهاز التنفسي في نصف الكرة الشمالي. ومع ذلك، من المتوقع أن توفر أحدث تركيبة معززة حماية جيدة ضدها.

أبلغت العديد من البلدان، بما في ذلك النمسا وألمانيا وهولندا وسويسرا وسنغافورة، عن زيادة هائلة في اكتشافات JN.1 في مياه الصرف الصحي. وفي حين أن معدل الكشف في مياه الصرف الصحي مرتفع، فإن حالات الاستشفاء لم تشهد زيادة موازية، مما يشير إلى أن شدة المرض الناجم عن JN.1 لا تزال غير واضحة.

يراقب الباحثون عن كثب زيارات غرفة الطوارئ وبيانات الاستخدام الطبي للحصول على نظرة ثاقبة حول شدة عدوى JN.1. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يحققون فيما إذا كان JN.1 قد أصبح أكثر ارتباطًا بالأمعاء، على الرغم من أن وجود المتغير في مياه الصرف الصحي قد يعزى إلى ارتفاع الدورة الدموية في المجتمع بدلاً من زيادة التهابات الأمعاء.

لقد أثبت فيروس كورونا قدرته على إصابة الأمعاء، خاصة منذ أن حل متغير أوميكرون محل متغير دلتا في أواخر عام 2021. وفي حين يمكن تفسير التغير في سلوك الفيروس من خلال التغيرات الكامنة في الفيروس نفسه، فإن دور التطعيمات والعدوى السابقة في لا يمكن استبعاد تحضير الجهاز المناعي.

وبغض النظر عن التأثير على أنماط المرض، يمثل JN.1 تحولا كبيرا في مسار دخول الفيروس إلى الخلايا. فضلت الإصدارات السابقة من الفيروس النسخة المشقوقة من بروتين سطح الخلية ACE-2، في حين أظهر JN.1 ميلا أقوى للنسخة غير المشقوقة.

إن فهم الآثار المترتبة على هذه التغييرات والأنسجة التي يسكنها متغير JN.1 الآن أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة جائحة كوفيد-19 المستمر.