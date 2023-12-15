تقنيات الهجوم السيبراني المبتكرة تظهر في نوفمبر 2023

يستمر مشهد الأمن السيبراني في التطور، حيث يجد مجرمو الإنترنت طرقًا جديدة لتجاوز الدفاعات التقليدية واستهداف الضحايا المطمئنين. يكشف أحدث مؤشر للتهديدات العالمية لشهر نوفمبر 2023، والذي نشرته شركة Check Point، عن ظهور تقنيات مبتكرة للهجوم الإلكتروني تستغل عنصر البساطة الخادعة.

أحد الاتجاهات الملحوظة هو الارتفاع الكبير في حملات AsyncRAT، التي تستخدم ملفات HTML الضارة لنشر البرامج الضارة سرًا. في هذه الحملة، يتلقى الضحايا رسائل بريد إلكتروني تحتوي على روابط مضمنة. عند النقر على الرابط، يتم تشغيل ملف HTML ضار، مما يسمح للبرامج الضارة بإخفاء نفسها كتطبيق موثوق به وتجنب اكتشافها.

ومن الأمور الأخرى المثيرة للقلق هو عودة ظهور FakeUpdates، وهو برنامج تنزيل جافا سكريبت. تخدع هذه البرامج الضارة المتطورة المستخدمين لتشغيل تحديثات المتصفح المزيفة من خلال مواقع الويب المخترقة. يمكن أن تكون عواقب الوقوع في هذه التحديثات المزيفة وخيمة، لأنها تفتح الباب أمام برامج ضارة أخرى، بما في ذلك GootLoader وDridex وNetSupport وDoppelPaymer وAZORult، لاختراق الأنظمة.

تسلط مايا هورويتز، نائبة الرئيس للأبحاث في شركة Check Point Software، الضوء على أهمية التعرف على هذه التهديدات الناشئة. وتؤكد على حاجة المؤسسات إلى تبني نهج أمني متعدد الطبقات يتجاوز مجرد التعرف على التهديدات المعروفة. من الضروري تحديد نواقل الهجوم الجديدة ومنعها والرد عليها قبل أن تسبب الضرر.

ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أكثر عائلات البرمجيات الخبيثة انتشارًا خلال الشهر. يتصدر Formbook، وهو برنامج سرقة معلومات يستهدف نظام التشغيل Windows، القائمة بتأثير عالمي يبلغ 3%. ويأتي برنامج FakeUpdates في المركز الثاني بتأثير عالمي يبلغ 2%، في حين يأتي Remcos، وهو حصان طروادة آخر يعمل بالوصول عن بعد، في المراكز الثلاثة الأولى بتأثير يبلغ 1% على مستوى العالم.

عندما يتعلق الأمر بالثغرات الأمنية، فإن حقن الأوامر عبر HTTP يأخذ زمام المبادرة، مع تأثير عالمي يصل إلى 45%. يحتل اجتياز دليل عناوين URL الضارة لخوادم الويب المرتبة الثانية، مما يؤثر على 42% من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، يليه حقن أوامر Zyxel ZyWALL، الذي يصل إلى 41% عالميًا.

وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، لا يزال التعليم/الأبحاث هو القطاع الأكثر تعرضًا للهجوم على مستوى العالم، يليه قطاع الاتصالات والحكومة/الجيش. وبالانتقال إلى تهديدات الأجهزة المحمولة، تهيمن برمجيات طروادة الخبيثة Anubis على البرمجيات المصرفية، تليها AhMyth وSpinOk.

مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية، يجب على المؤسسات أن تظل يقظة وأن تعطي الأولوية لتدابير الأمن السيبراني. ومن الضروري أن تظل مطلعًا واستباقيًا في مواجهة هذه التقنيات المبتكرة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.