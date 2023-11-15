Megabeds المكتشفة حديثًا في البحر الأبيض المتوسط ​​​​تسلط الضوء على ثورات البركان العملاقة القديمة

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا في قاع البحر الأبيض المتوسط، حيث كشفوا عن "ميغابايت" هائلة توفر دليلاً على ثورانات بركانية عملاقة قديمة. تشير هذه الميجابايت، وهي رواسب بحرية كبيرة ناجمة عن أحداث كارثية مثل الانفجارات البركانية، إلى دورة متكررة من الأحداث المتطرفة التي تحدث كل 10,000 إلى 15,000 سنة في المنطقة.

تم الاستكشاف بالقرب من ساحل إيطاليا في البحر التيراني، بالقرب من بركان كبير تحت الماء. وكشفت التحقيقات السابقة التي استخدمت النوى الرسوبية والتصوير عن أدلة حول الهياكل المخفية تحت المحيط. ومع ذلك، كانت دقة الصور السابقة منخفضة جدًا بحيث لا يمكن تحديد الميجابايت بوضوح. ولمعالجة هذا القيد، عاد مؤلف الدراسة الرئيسي ديريك سوير، وهو أستاذ مشارك في علوم الأرض بجامعة ولاية أوهايو، وفريقه إلى الموقع بهدف الحصول على صور عالية الدقة لطبقات الرواسب.

وفي دراستهم التي نُشرت في مجلة الجيولوجيا في 10 أغسطس، نجح الباحثون في التقاط صور تفصيلية كشفت عن تسلسل من أربعة ميغابايت متميزة. وتراوحت سماكة كل سرير كبير من 33 إلى 82 قدمًا (10 إلى 25 مترًا) وكانت مفصولة بطبقات مميزة من الرواسب. وأكدت العينات الأساسية التي تم جمعها من الموقع أن الطبقات الضخمة تتكون من مواد بركانية.

ومن خلال فحص النشاط البركاني المعروف في المنطقة، تمكن العلماء من تتبع أصول هذه الطبقات الضخمة. تتميز المنطقة بنشاط بركاني كبير، بما في ذلك بركان كامبي فليغري العملاق. أقدم ميغابيد، تشكل منذ حوالي 40,000 سنة، نتج عن انفجار هائل نشأ من كامبي فليغري، والذي يعتبر أحد أكبر الانفجارات المعروفة في تاريخ الأرض.

ويفترض الفريق أن الطبقة الثانية كانت أيضًا نتاجًا لنفس الثوران، حيث يبلغ سمك الطبقة التي تفصل بين الاثنين 3.2 قدم (1 متر) فقط، مما يشير إلى فترة زمنية قصيرة نسبيًا بين الحدثين. علاوة على ذلك، يقترحون أن الطبقة الضخمة التي يبلغ عمرها 18,000 عام ظهرت في أعقاب ثوران بركان كامبي فليجري في نابولي، والذي حدث قبل 15,000 عام تقريبًا. ومن ناحية أخرى، تم ترسيب أصغر قاع الميغابد نتيجة لثوران بركاني أقل نشاطًا في كامبي فليجري.

وتسلط هذه النتائج الضوء على النمط المتكرر للنشاط البركاني في المنطقة، والذي يحدث كل 10,000 آلاف إلى 15,000 ألف سنة تقريبًا. ومع ذلك، يعمل الباحثون على تحسين تواريخ الثوران للحصول على فهم أكثر دقة لهذه الدورة وتقييم المخاطر المحتملة في المستقبل.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف مهمة، حيث تساهم في فهم أفضل للمخاطر البركانية في المنطقة. ومن خلال دراسة الانفجارات السابقة وأنماطها، يمكن للعلماء فهم المخاطر المحتملة التي تشكلها هذه البراكين. مع النشاط البركاني المستمر واحتمال حدوث ثوران آخر يلوح في الأفق، يعد هذا البحث بمثابة أساس حاسم لرصد وتطوير استراتيجيات للتخفيف من الأحداث البركانية المستقبلية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الميجابايت فيما يتعلق بالانفجارات البركانية؟

ج: الميجابايت هي رواسب تحت الماء ضخمة تتشكل في الأحواض البحرية نتيجة لأحداث كارثية مثل الانفجارات البركانية.

س: أين تم اكتشاف الميجابايت؟

ج: تم العثور على الطبقات الضخمة في قاع البحر التيراني، بالقرب من ساحل إيطاليا، على مقربة من بركان كبير تحت الماء.

س: كم عمر الميغابيد؟

ج: يبلغ عمر أقدم ميغابيد حوالي 40,000 ألف سنة، يليه واحد عمره 32,000 ألف سنة، والآخر عمره 18,000 ألف سنة، والأصغر عمره حوالي 8,000 سنة.

س: ما هو البركان الهائل المسؤول عن الانفجارات التي شكلت الميجابايت؟

ج: يُعتقد أن بركان كامبي فليغري العملاق، الذي يقع في المنطقة، هو المسؤول عن هذه الانفجارات.

س: كم مرة تحدث هذه الانفجارات البركانية؟

ج: يبدو أن الانفجارات تحدث كل 10,000 إلى 15,000 سنة، على الرغم من أن العلماء يعملون على تحسين هذه التقديرات من أجل فهم أكثر دقة للدورة والمخاطر المستقبلية المحتملة.