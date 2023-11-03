تم تعيين Indus Battle Royale لإحداث ضجة كبيرة في Fortnite

أعلن استوديو الألعاب الهندي SuperGaming أن لعبة BR المرتقبة، Indus Battle Royale، سيتم دمجها في العنوان الشهير Fortnite. أصبح هذا التعاون ممكنًا بفضل مطورتين موهوبتين استخدمتا Unreal Editor لـ Fortnite لإنشاء خرائط وأوضاع لعب وأسلوب لعب لـ Indus Battle Royale في أقل من شهر.

سلطت كريستيل ديكروز، المؤسس المشارك لشركة SuperGaming، الضوء على إنجاز الفريق قائلة: "لقد تعلمنا وبنينا وأنشأنا Indus باستخدام UEFN في حوالي 27 يومًا دون أي خبرة سابقة في Unreal. سيسمح لنا هذا باختبار طريقة لعب Indus مع جماهير خارجية بشكل أسرع وسيمنح المزيد من اللاعبين فرصة لتجربة Indo-Futurism من خلال اللعبة التي يختارونها —Fortnite.

بينما تستعد Indus Battle Royale للدخول في الاختبار التجريبي على متجر Google Play في المستقبل القريب، يتطلع اللاعبون إلى معرفة كيف يمكنهم الوصول إلى هذه الإضافة الجديدة والمثيرة. للعب Indus Battle Royale داخل Fortnite، سيحتاج اللاعبون إلى التسجيل المسبق للحصول على مفتاح يمنحهم الدخول إلى الخريطة المصممة خصيصًا.

لقد لقيت ألعاب SuperGaming السابقة، MaskGun وSilly Royale وBattle Stars، استحسانًا كبيرًا من قبل اللاعبين، ومن المتوقع أن تغزو Indus Battle Royale ساحة الألعاب الهندية. من خلال الجمع بين تجاربهم السابقة، تهدف شركة SuperGaming إلى إنشاء واحدة من أفضل ألعاب Battle Royale في السوق.

أعرب روبي جون، الرئيس التنفيذي لشركة SuperGaming، عن إيمانه بإمكانيات الثقافة والمواهب الهندية، قائلاً: "في SuperGaming، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الثقافة والمواهب الهندية تتطلب أكبر ساحة ممكنة يمكن للعالم رؤيتها واللعب فيها. مع وجود Fortnite ما يقدر بنحو 220 مليون لاعب شهريًا على مستوى العالم، لا توجد طريقة أفضل لجلب الحضارات الهندية والمستقبلية إلى العالم.

مع أكثر من سبعة ملايين عملية تسجيل مسبق بالفعل، تعد Indus Battle Royale بلعبة سريعة الوتيرة وخرائط مستقبلية ذات طابع هندي وشخصيات فريدة. سيلعب مختبرو النسخة التجريبية دورًا حاسمًا في تحديد الأخطاء ومساعدة المطورين على تحسين اللعبة، مما يجعلها على قدم المساواة مع الألعاب الشهيرة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكن للاعبين الوصول إلى Indus Battle Royale داخل لعبة Fortnite؟

ج: للعب Indus Battle Royale داخل Fortnite، يحتاج اللاعبون إلى التسجيل المسبق والحصول على مفتاح للدخول.

س: ما هي الألعاب السابقة التي طورتها شركة SuperGaming؟

ج: تتضمن عناوين SuperGaming السابقة MaskGun وSilly Royale وBattle Stars.

س: ما هو عدد التسجيلات المسبقة التي تلقتها لعبة Indus Battle Royale حتى الآن؟

ج: لقد تجاوزت لعبة Indus Battle Royale بالفعل سبعة ملايين عملية تسجيل مسبق.