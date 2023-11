سوبر ماريو آر بي جي: لعبة كلاسيكية خالدة مُعاد تصميمها لنينتندو سويتش

By

ظهرت لعبة Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars لأول مرة في عام 1996، خلال عام مليء بالأحداث المهمة مثل طلاق الأمير تشارلز والليدي دي وظهور مرض جنون البقر. الآن، بعد 27 عامًا، تحصل اللعبة الشهيرة على نسخة جديدة لجهاز Nintendo Switch، مما يجلب أسلوب اللعب الذي يبعث على الحنين إلى جيل جديد.

تدور آليات لعبة Super Mario RPG حول تنسيق لعبة لعب الأدوار (RPG)، حيث يشارك اللاعبون في معارك قائمة على الأدوار ضد أعداء مختلفين. مع تقدمك في اللعبة، ستتراكم الخبرة والعملات المعدنية والأسلحة والقدرات التي تمكن شخصياتك من إحداث المزيد من الضرر. ومع ذلك، على عكس ألعاب تقمص الأدوار التقليدية التي اشتهرت بألعاب مثل Dungeons & Dragons، تضيف Super Mario RPG لمسة من سحر Nintendo وغرابته، مما يبسط آليات اللعب مع غرسها بإبداع علامتها التجارية.

في هذا الإصدار الجديد من اللعبة، تتمثل مهمة ماريو في إصلاح طريق النجوم من خلال هزيمة الأشرار من عصابة سميثي. من القلاع وسراديب الموتى إلى الأنهار والبرك والعوالم الخيالية، يتعاون ماريو مع Bowser وPeach وGeno وMallow لمواجهة أعنف الخصوم.

بطريقة آر بي جي الحقيقية، تجري المعارك في الساحات وليس على أرض اللعبة الفعلية. يبدأ ماريو بمفرده وينضم إليه تدريجيًا حلفاؤه المختارون، ولكل منهم نقاط قوته وضعفه الفريدة. يتناوب اللاعبون في مهاجمة الأعداء وإطلاق العنان لحركات وقدرات خاصة.

تجلب اللعبة هجمات ماريو المميزة بالكرات النارية وقدرات القفز المميزة إلى ساحة المعركة. من ناحية أخرى، تستطيع Peach شفاء الحلفاء وضرب الأعداء بمقلاتها الموثوقة، وذلك باستخدام تقنيات المؤثرات الخاصة. يعتمد Bowser بشكل كبير على القوة الغاشمة، بينما يمكن لـ Mallow إطلاق العنان لضربات البرق أو الشفاء بدش مطري منعش. تم تجهيز Geno بهجوم الأشعة القوي الخاص به والقدرة على استخدام Stimulator Geno.

أما الأعداء، فهم يأتون في مجموعة واسعة من الأشكال والأحجام، ولكل منهم مجموعته الخاصة من الأسلحة الفريدة. من السلاحف والفطر إلى الهياكل العظمية والكرات النارية المؤذية، بذل مصممو اللعبة قصارى جهدهم لإنشاء مجموعة متنوعة وغريبة الأطوار من الخصوم.

بفضل الرسومات المحدثة التي تعرض عالم اللعبة الساحر والخيالي، تبدو لعبة Super Mario RPG لجهاز Nintendo Switch آسرة وممتعة تمامًا كما كانت في عام 1996. سواء كنت من المعجبين القدامى أو الوافد الجديد إلى عالم Mario RPGs، فإن هذه اللعبة المُعاد صياغتها يعد الإصدار بساعات من المغامرة المبهجة واللعب الذي يبعث على الحنين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل أحتاج إلى لعب لعبة Super Mario RPG الأصلية للاستمتاع بالنسخة الجديدة؟

لا، ليس من الضروري أن تكون قد لعبت لعبة Super Mario RPG الأصلية لتستمتع بالنسخة الجديدة. تقدم النسخة الجديدة تجربة لعب محدثة ومحسنة، مما يجعلها مناسبة لكل من القادمين الجدد ومحبي اللعبة الأصلية.

2. هل لعبة Super Mario RPG متاحة فقط لجهاز Nintendo Switch؟

نعم، النسخة الجديدة من لعبة Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars متاحة حصريًا لمنصة Nintendo Switch.

3. هل يمكنني لعب Super Mario RPG عبر الإنترنت مع أصدقائي؟

لا تحتوي لعبة Super Mario RPG على ميزة تعدد اللاعبين عبر الإنترنت. إنها لعبة لاعب واحد حيث تبدأ رحلة مغامرة مع ماريو وحلفائه.

4. هل تقدم النسخة المعدلة من Super Mario RPG أي ميزات أو محتوى جديد؟

في حين أن الإصدار المعاد تصميمه يحتفظ بطريقة اللعب الأساسية والقصة الأصلية، فإنه يتميز برسومات محدثة ومرئيات محسنة تضفي الحيوية على عالم Super Mario RPG. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك تعديلات وتحسينات صغيرة على آليات اللعب بناءً على تعليقات اللاعبين والتقدم في تكنولوجيا الألعاب.

مصادر:

– https://www.nintendo.com/switch/

– https://www.mariowiki.com/Super_Mario_RPG:_Legend_of_the_Seven_Stars