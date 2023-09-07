الكشف عن مكافأة الطلب المسبق لـ Nintendo Switch لـ Super Mario Bros

مع اقتراب موعد إصدار لعبة Super Mario Bros. Wonder على Nintendo Switch، يكشف المزيد من تجار التجزئة عن مكافآت إضافية لأولئك الذين يطلبون اللعبة مسبقًا.

في كندا، تقدم GameStop سلسلة مفاتيح مجانية للعملاء الذين يطلبون اللعبة مسبقًا مقابل 79.99 دولارًا. تعتمد سلسلة المفاتيح على القوة الجديدة في اللعبة والتي تحول ماريو وأصدقائه إلى أفيال. على الرغم من عدم تحديد حجم سلسلة المفاتيح، إلا أنه سيتم تصميمها على غرار تحول ماريو.

العرض ساري حتى 19 أكتوبر وسيكون متاحًا حتى نفاذ الكمية. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت شركة GameStop في الولايات المتحدة ستقدم صفقة مماثلة.

بالأمس، انتشرت الأخبار بأن لعبة Super Mario Bros. Wonder قد احتلت بالفعل المركز الأول في قائمة "الأكثر مبيعًا" على موقع أمازون. إذا كنت مهتمًا بالطلب المسبق للعبة أو تريد المزيد من المعلومات حول المكافآت، فراجع دليل Nintendo Life.

هل تخطط للطلب المسبق لـ Super Mario Bros. Wonder؟ أخبرنا بأفكارك حول سلسلة مفاتيح الفيل ماريو في التعليقات أدناه.

التعاريف:

– الطلب المسبق: لحجز المنتج ودفع ثمنه قبل تاريخ إصداره الرسمي

– المكافأة: عنصر أو منفعة إضافية تُمنح للعملاء كحافز أو مكافأة لشراء منتج ما

- تعزيز القوة: في الألعاب، عنصر أو قدرة تعمل على تحسين شخصية اللاعب أو أدائه

– GameStop: متجر بيع بالتجزئة متخصص في ألعاب الفيديو والبضائع المتعلقة بالألعاب

- نينتندو سويتش: وحدة ألعاب مشهورة من إنتاج نينتندو

– أمازون: سوق عبر الإنترنت حيث يمكن شراء المنتجات، بما في ذلك ألعاب الفيديو

مصادر:

- دليل نينتندو لايف