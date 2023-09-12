القصة القديمة لـ Springtails: الحيوانات الأولى التي طورت البروتينات المضادة للتجمد

في العالم القديم، قبل أكثر من 400 مليون سنة، كانت الأرض مختلفة بشكل كبير. كانت البحار تعج بالحياة، بينما على الأرض لم يتحرك شيء. كانت هذه نهاية فترة الأوردوفيسيوم عندما كانت الكرة الأرضية حارة ورطبة. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، بدأت الكتل الأرضية في التجمد، وبدأ الغطاء الجليدي في الانتشار، مما جعل المياه الدافئة باردة وغير مضيافة. وأدى ذلك إلى ثاني أسوأ انقراض جماعي في التاريخ، مما أدى إلى محو نصف أشكال الحياة.

ومن اللافت للنظر أن مخلوقًا صغيرًا يُدعى ذيل الربيع كان أحد الأنواع القليلة التي نجت. Springtails هي حيوانات شبيهة بالحشرات طورت استراتيجية فريدة لمكافحة البرد. وبدأت خلاياهم بإنتاج البروتينات التي تحميهم من التجمد. أظهرت الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة آرهوس وجامعة كوينز في كندا أن حيوان الذيل الربيعي ربما كان أول حيوان يطور بروتينات مضادة للتجمد، وقد تطور في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

ذيل الربيع صغير الحجم، ويبلغ طول أكبر الأنواع ستة ملليمترات فقط. لديهم ذيل متشعب بشكل واضح، أو فوركولا، يمكنهم إطلاقه للقفز في الهواء للدفاع. على الرغم من أنها تشبه الحشرات، إلا أن لها في الواقع فرعًا خاصًا بها على الشجرة التطورية. هناك أكثر من 9,000 نوع مختلف من نباتات الذيل الربيعي، ويمكن العثور عليها في كل مكان تقريبًا، بما في ذلك الحدائق، وتعيش في الطبقات العليا من التربة أو أوراق الشجر المتساقطة.

كان مارتن هولمستروب، الأستاذ بجامعة آرهوس، يدرس طيور الذيل الربيعي في مختبره. بإبقائهم في أطباق بيتري، يراقب سلوكهم ويجري تجارب لفهم تكيفاتهم الفريدة. تم إرسال عينات من هذه الحيوانات إلى زملاء في كندا، الذين أجروا تجارب جزيئية لتحديد متى طورت الحيوانات لأول مرة بروتينات مضادة للتجمد.

من خلال تسلسل الحمض النووي والحسابات، وجد الباحثون أن ذيل الربيع طورت بروتينات مضادة للتجمد خلال العصر الأوردوفيشي، قبل فترة طويلة من الحيوانات الأخرى. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التطور المبكر لآليات مقاومة التجمد في عالم الحيوان. ومن الممكن أيضًا أن تكون النباتات والكائنات الحية الدقيقة قد طورت آليات مماثلة حتى قبل ذلك.

ليس من الصعب العثور على Springtails؛ يمكن اكتشافها في حديقتك الخاصة. من خلال الاستيلاء على حفنة من التربة أو أوراق الشجر واستخدام غربال مع مصباح وصينية قابلة للتعديل، يمكنك اكتشاف هذه المخلوقات الرائعة والقديمة. إن فهم التكيفات الفريدة لنبات الذيل الزنبركي ليس أمرًا مثيرًا للاهتمام في حد ذاته فحسب، بل يساهم أيضًا في معرفتنا بتاريخ الحياة على الأرض.

مصادر:

- جامعة آرهوس

– جامعة كوينز في كندا