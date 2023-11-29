يمهد ثوران الخيوط الطريق للمواجهة الشمسية واستجابة الأرض

انكشف مشهد شمسي مذهل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، عندما انفجر خيط من الشمس، تاركا وراءه ندبة حارقة تسمى "وادي النار". وأدى هذا الحدث الفلكي أيضًا إلى إطلاق البلازما الشمسية في الفضاء. يراقب العلماء الآن عن كثب احتمالية حدوث عواصف مغنطيسية أرضية صغيرة، ناجمة عن هذا الانفجار الشمسي والعواصف اللاحقة.

ويرمز وادي النار الساحر، الذي يمكن رؤيته في بلازما الشمس، إلى مسار خط المجال المغناطيسي الذي يثبت الخيوط في مكانها. عندما اندلع الخيط، انفصل عن المجال المغناطيسي للشمس، مما أدى إلى خلق ندبة مشعة من البلازما الأكثر سخونة في أعقابه. تظهر الخيوط، التي تُعرف أحيانًا باسم البروزات، على طول حافة الشمس، وتظهر على شكل أقواس مضيئة وسط الامتداد الشاسع للفضاء.

أدى الثوران أيضًا إلى انبعاث كتلي إكليلي (CME)، وهو عبارة عن فقاعة بلازما تدفعها الشمس نحو الفضاء. أفاد موقع SpaceWeather.com أنه بعد عدة ساعات، حدث اثنان على الأقل من الانبعاث الإكليلي الإكليلي، اتبع أحدهما مسارًا مشابهًا للثوران الأولي الناتج عن الفتيل. ويؤكد مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي هذا التطور.

ومع اقتراب هذه المواد البلازمية من الأرض، فإنها يمكن أن تعطل الغلاف المغناطيسي، وهي الفقاعة المغناطيسية الواقية التي تغلف كوكبنا. يتجلى هذا الاضطراب في شكل عواصف مغنطيسية أرضية. في حين تتوقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) حدوث عواصف صغيرة فقط مع اقتراب المواد من الأرض في 30 نوفمبر، فإن العواصف الجيومغناطيسية القوية لديها القدرة على توليد الشفق القطبي الملون في المناطق القطبية. ومع ذلك، فإنها تشكل أيضًا مخاطر على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة.

يتبع نشاط شمسنا دورة مدتها 11 عامًا تتشابك بشكل وثيق مع مجالها المغناطيسي المولد ذاتيًا. وفي الوقت الحالي، تختفي الأقطاب المغناطيسية للشمس، مما يشير إلى ذروة دورة النشاط الشمسي. وفي السنوات المقبلة، سوف يتضاءل النشاط الشمسي مع تجدد المجال المغناطيسي للشمس. وسيكون هذا بمثابة بداية الحد الأدنى التالي من الطاقة الشمسية، والذي من المتوقع أن يحدث في مطلع العقد.

يستخدم العلماء أدوات مختلفة لمراقبة الشمس، مثل التلسكوبات لمراقبة البقع الشمسية والمركبات الفضائية مثل مرصد ديناميكيات الشمس التابع لناسا للحصول على لقطات مفصلة. ويعتمد علماء الفيزياء الشمسية أيضًا على مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والمسبار الشمسي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وتلسكوب دانيال ك. إينوي الشمسي في هاواي لجمع رؤى لا مثيل لها حول سلوك الشمس خلال هذه الدورة الشمسية. تهدف هذه الأدوات إلى تعزيز فهمنا لكيفية تأثير النشاط الشمسي على الحياة على الأرض.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو ثوران خيوط؟

يشير الثوران الخيطي إلى الإطلاق المفاجئ لبنية طويلة منحنية من البلازما من سطح الشمس إلى الفضاء. وغالبًا ما يكون مصحوبًا بخلل في المجال المغناطيسي للشمس.

2. ما الذي يسبب العاصفة المغناطيسية الأرضية؟

تنجم العواصف المغناطيسية الأرضية عن اضطرابات في الغلاف المغناطيسي للأرض بسبب التفاعلات مع مواد البلازما الصادرة عن الشمس، مثل الانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs).

3. ما هي المخاطر المرتبطة بالعواصف الجيومغناطيسية القوية؟

يمكن أن تؤثر العواصف المغناطيسية الأرضية القوية على أنظمة الملاحة المعتمدة على الأقمار الصناعية وتعطل شبكات الطاقة على سطح الأرض. ومع ذلك، فإنها تخلق أيضًا عروضًا مذهلة للألوان المعروفة باسم الشفق القطبي في المناطق القطبية.

4. كيف يراقب العلماء نشاط الشمس؟

يستخدم العلماء أدوات وأدوات مختلفة، بما في ذلك التلسكوبات والمركبات الفضائية مثل مرصد ديناميكيات الشمس، والتلسكوبات الشمسية المتخصصة مثل تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي في هاواي، لمراقبة وقياس الجوانب المختلفة لسلوك الشمس.