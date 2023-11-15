مقال جديد: استكشاف المريخ: حواجز الاتصالات والعمليات الروبوتية دون انقطاع

واجه المستكشفون الآليون على المريخ عقبة كبيرة في التواصل مع نظرائهم على الأرض. أوقف مراقبو المهمة في ناسا مؤقتًا إرسال الأوامر إلى أسطولهم من المركبات المدارية والمركبات الجوالة بسبب ظاهرة تسمى الاقتران الشمسي للمريخ. ويحدث هذا كل عامين عندما يكون المريخ والأرض في وضع غير ملائم على جانبي الشمس خلال مدارهما الفردي.

يشكل الاقتران الشمسي تحديات لأن الغاز الساخن المنشط المنبعث من الشمس يتداخل مع إشارات الراديو المستخدمة للتواصل مع مستكشفي المريخ. ولتجنب مخاطر الاتصالات الفاسدة التي قد تعرض الأسطول الآلي للخطر، امتنع المهندسون عن إرسال الأوامر لمدة 10 أيام بدءًا من 15 نوفمبر.

أثناء انقطاع الاتصالات، يتوقع مراقبو المهمة فقدان الاتصال بالكامل لبضعة أيام. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع الحصول على تحديثات صحية منتظمة من المركبات الفضائية المختلفة. وفي حين أن هذا التباطؤ يوفر فترة راحة للموظفين المتفانين الذين يعملون في مهمات المريخ، إلا أنه لا يوقف العمليات بالكامل. يستمر الأسطول الآلي في العمل كطيار آلي، وينفذ مهامه المحددة مسبقًا دون الإشراف الدقيق الذي يتلقاه عادةً.

على الرغم من تحديات الاتصال، ستؤدي مركبة المريخ الفضائية المهام الموكلة إليها بفعالية. سيركز كيوريوسيتي، الذي يحتفل بمرور 4,000 يوم مريخي (يوم المريخ)، على مراقبة التغيرات في طقس المريخ، والظروف السطحية، والإشعاع من موقعه في حفرة غيل. وبالمثل، ستستخدم مركبة بيرسيفيرانس، الواقعة في فوهة جيزيرو، كاميراتها لمراقبة الصخور والسحب، بالإضافة إلى دراسة شياطين الغبار، وهي دوامات من الهواء تحرك الغبار على الكوكب الأحمر.

وبينما تظل مروحية Ingenuity الاستطلاعية الجوية للمركبة الجوالة ثابتة على الأرض خلال هذه الفترة، فإنها ستساهم من خلال فحص حركة الرمال باستخدام الكاميرا الملونة الخاصة بها. ستواصل مركبات Mars Reconnaissance وOdyssey المدارية التقاط صور لسطح المريخ، بينما تراقب MAVEN التفاعلات بين الشمس والغلاف الجوي للمريخ.

بمجرد انتهاء الاقتران الشمسي للمريخ، سيقوم المستكشفون الآليون بنقل البيانات المتراكمة إلى الأرض. ستستأنف فرق المهمة والأبحاث أنشطتها الاستكشافية المنتظمة على الكوكب الأحمر، مستفيدة من الأفكار المكتسبة من هذه الفترة الفريدة من العمليات المستقلة.

- تعريفات:

– الاقتران الشمسي للمريخ: ظاهرة تحدث كل عامين عندما يكون المريخ والأرض في وضع غير ملائم على جانبين متقابلين من الشمس.

- الإشارات الراديوية: إشارات كهربائية تنتقل عبر الجو أو الفضاء أو الوسائط الأخرى بغرض الاتصال.

- الطيار الآلي: نظام يسمح للمركبة أو الآلة بالعمل دون سيطرة بشرية مباشرة.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يتجنب المهندسون إرسال الأوامر أثناء الاقتران الشمسي للمريخ؟

ج: يتسبب الاقتران الشمسي للمريخ في حدوث تداخل في إشارات الراديو، مما قد يؤدي إلى إتلاف الاتصالات وتعريض المركبات الجوالة أو المركبات المدارية للخطر.

س: ما المهام التي ستؤديها المركبة الفضائية Curiosity وPerseverance خلال هذه الفترة؟

ج: سوف تقوم العربات الجوالة بتتبع التغيرات في طقس المريخ، وظروف سطحه، والإشعاع. بالإضافة إلى ذلك، سيقومون بدراسة الصخور والتكوينات السحابية وشياطين الغبار.

س: كيف ستساهم مروحية Ingenuity أثناء انقطاع الاتصالات؟

ج: ستقوم مروحية Ingenuity بمراقبة حركة الرمال على سطح المريخ باستخدام الكاميرا الملونة الخاصة بها.

س: ما هي الوظائف التي ستؤديها المركبات المدارية أثناء الاقتران؟

ج: ستستمر مركبات Mars Reconnaissance وOdyssey المدارية في التقاط صور لسطح المريخ، بينما تقوم MAVEN بتتبع التفاعلات بين الشمس والغلاف الجوي للمريخ.