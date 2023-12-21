تؤثر استراتيجية PlayStation Plus من سوني على مبيعات الألعاب

وفقًا للعرض التقديمي الأخير الذي قدمته شركة Sony، فإن إدراج عناوين الطرف الأول في خدمة اشتراك PlayStation Plus كان له تأثير كبير على مبيعات تلك الألعاب. تُظهر البيانات التي شاركتها الشركة المصنعة لوحدة التحكم ارتباطًا واضحًا بين عرض الألعاب في PS Plus وانخفاض مبيعات التجزئة التقليدية.

وفي حين أنه من المهم مراعاة العوامل الخارجية مثل الأسعار المخفضة، فإن الرسم البياني الذي قدمته سوني يشير بوضوح إلى أن تدفق لاعبي PS Plus نتيجة تضمين ألعاب مثل Horizon Forbidden West، أدى إلى ركود عمليات تنشيط الألعاب من مبيعات التجزئة .

تثير هذه النتيجة تساؤلات حول فعالية نهج سوني وتأثيره المحتمل على خطط الشركة المستقبلية للخدمة. من الواضح أن اللاعبين الذين يمكنهم الوصول إلى إحدى الألعاب عبر PS Plus هم أقل عرضة لشراء نفس العنوان بشكل منفصل. وهذا يشكل تحديًا لشركة Sony، حيث أنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على مبيعات الألعاب التقليدية، على عكس منافستها Microsoft.

من المحتمل أن يكون قرار تضمين الألعاب في PS Plus يهدف إلى زيادة عرض القيمة للمشتركين وجذب قاعدة أكبر من اللاعبين. ومع ذلك، يبدو أن النتيجة غير المقصودة لها تأثير سلبي على مبيعات التجزئة.

هل ستعيد شركة Sony النظر في استراتيجيتها وتزيل الألعاب من عرض PS Plus؟ فقط الوقت كفيل بإثبات. يستدعي هذا التطور إجراء تحليل أعمق لنموذج خدمة الاشتراك وتأثيره على صناعة الألعاب بشكل عام.

ما رأيك في بيان سوني؟ هل تعتقد أن PS Plus كان عرضًا جديرًا بالاهتمام؟ شارك بآرائك أدناه.