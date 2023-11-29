الاتجاه المتزايد للدراسة في الخارج بين طلاب تاميل نادو

أصبحت الدراسة في الخارج ذات شعبية متزايدة بين الطلاب في تاميل نادو، خاصة في أعقاب الوباء. جذبت جاذبية الجامعات الأجنبية التي تقدم منحًا دراسية وفرصًا تعليمية جذابة من خلال المعارض الافتراضية انتباه الطلاب من المنطقة. أعربت العديد من المؤسسات من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ودول أوروبية مختلفة عن اهتمامها بالترحيب بالطلاب الهنود، بما في ذلك الطلاب من ولاية تاميل نادو، في برامجهم الأكاديمية.

برزت المعارض الافتراضية باعتبارها أحدث وسيلة للمؤسسات الدولية لجذب الطلاب. ومؤخرًا، شاركت 73 مؤسسة للتعليم العالي من 21 دولة أوروبية في معرض افتراضي يهدف إلى جذب الطلاب. توفر هذه المؤسسات للطلاب مجموعة كبيرة من الفرص، بما في ذلك الوصول إلى المنح الدراسية والتمويل مباشرة من خلال الجامعات والوكالات المعتمدة. التخصصات التي تتراوح بين الإدارة والهندسة والضيافة والعلوم الإنسانية والفنون والهندسة المعمارية والتصميم متاحة للطلاب للاختيار من بينها. وفي فرنسا ودول أوروبية أخرى على وجه الخصوص، يتم تقديم حوالي 1,600 برنامج باللغة الإنجليزية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت تشيناي إطلاق الحملة الترويجية "التعليم في أيرلندا"، حيث عرضت إدارة التعليم الأيرلندية العديد من الآفاق التعليمية المتاحة في أيرلندا للطلاب الهنود. وقد سهّل هذا الحدث عقد اجتماعات بين الطلاب وممثلي الجامعات والكليات الأيرلندية، مما أعطى الطلاب لمحة عن مجموعة واسعة من الفرص التعليمية.

وفقًا لتقرير الأبواب المفتوحة (ODR)، ارتفع عدد الطلاب الهنود الذين يدرسون في الولايات المتحدة بنسبة 35% مقارنة بالعام الدراسي السابق، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 268,923 طالبًا في 2022-23. لا تزال الولايات المتحدة هي الوجهة الأكثر شعبية للطلاب الهنود الباحثين عن التعليم الدولي. أصدرت القنصلية الأمريكية في الهند عددًا قياسيًا من تأشيرات الطلاب خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2023، مما يدل على الاهتمام والثقة المتزايدين في المؤسسات التعليمية الأمريكية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المواد التي يمكن للطلاب اختيار دراستها في الجامعات الأجنبية؟

ج: يمكن للطلاب الاختيار من بين مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الإدارة والهندسة والضيافة والعلوم الإنسانية والفنون والهندسة المعمارية والتصميم.

س: هل تتوفر برامج اللغة الإنجليزية في فرنسا والدول الأوروبية؟

ج: نعم، يتم تقديم ما يقرب من 1,600 برنامج باللغة الإنجليزية في فرنسا ودول أوروبية أخرى.

س: كم عدد الطلاب الهنود الذين يدرسون حاليًا في الولايات المتحدة؟

ج: وفقًا لتقرير الأبواب المفتوحة، هناك 268,923 طالبًا هنديًا يدرسون في الولايات المتحدة في العام الدراسي 2022-23.

س: ما هي المواضيع الأكثر شعبية بين الطلاب الهنود الذين يدرسون في الولايات المتحدة؟

ج: علوم الكمبيوتر هي التخصص الأكثر شعبية، حيث يختاره 41.2% من الطلاب الهنود للدراسة الجامعية والدراسات العليا. تعد البرامج الهندسية ثاني أكثر الخيارات المفضلة، حيث يختارها 26.9% من الطلاب.

س: هل هناك أي خطوات تحذيرية يجب على الطلاب اتخاذها عند التفكير في الدراسة بالخارج؟

ج: من المهم اختيار الجامعات والمؤسسات المرخصة من قبل المنظمات ذات السمعة الطيبة مثل المؤسسة التعليمية الأمريكية الهندية (USIEF) للدراسة في الولايات المتحدة. يعد طلب التوجيه من مستشاري التعليم المعتمدين والتحقق من صحة الدرجات العلمية التي تم الحصول عليها في الخارج لمزيد من الدراسات أو فرص العمل في الهند أمرًا ضروريًا أيضًا.