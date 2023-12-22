تحدد الدراسة الهدف الدوائي المحتمل لسرطان البروستاتا المتقدم

تسلط دراسة حديثة نشرت في Science Advances الضوء على الدور المحتمل لإنزيم يسمى SMYD3 في تطور سرطان البروستاتا. يشير البحث إلى أن SMYD3، الذي وجد أنه متوافر بكثرة في الأورام السرطانية، قد يكون متورطًا في تطور سرطان البروستاتا النقيلي.

أشارت الدراسات السابقة إلى أدوار متضاربة لـSMYD3، حيث اقترح البعض أنه يعمل داخل نواة الخلية لتنظيم التعبير الجيني، بينما اقترح البعض الآخر آلية مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة الجديدة تعتمد على الأبحاث السابقة وتوفر الوضوح بشأن تورط SMYD3 في سرطان البروستاتا.

أجرى الباحثون تجارب باستخدام الخلايا والفئران، ووجدوا أن SMYD3 قد يؤدي إلى سرطان البروستاتا النقيلي عن طريق تنشيط بروتين يسمى MAP kinase. ومن المعروف أن هذا البروتين مفرط النشاط في الخلايا السرطانية ويمكن أن يساهم في نمو الورم.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن دور SMYD3 في تحفيز ورم خبيث قد يتضمن إضافة مجموعات الميثيل إلى MAP كيناز. عندما تم تعطيل SMYD3، انخفض احتمال حدوث ورم خبيث بشكل ملحوظ. ويشير هذا إلى أن المركبات التي يمكن أن تمنع SMYD3، الموجودة بالفعل، يمكن أن تكون خيارات علاجية محتملة لسرطان البروستاتا المتقدم.

وأظهرت النتائج أيضًا أن SMYD3 أدى إلى زيادة نشاط بروتين يسمى فيمنتين، والذي يرتبط بتطور السرطان. ومن الجدير بالذكر أن تأثير SMYD3 على الفيمتين كان محددًا، على الرغم من كونه جزءًا من مجموعة أكبر من البروتينات المماثلة.

وكشفت الدراسة أيضًا عن حلقة ردود فعل إيجابية في الخلية، حيث تساهم المستويات العالية من SMYD3 في وفرتها الزائدة. يوفر هذا الاكتشاف مزيدًا من الأفكار حول الآليات الكامنة وراء تطور سرطان البروستاتا.

ويعتقد الباحثون أن SMYD3 قد لا يكون ذا صلة بسرطان البروستاتا فحسب، بل أيضًا بأنواع أخرى من السرطان. هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لتحديد مدى انتشاره في أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية.

تعد إمكانات SMYD3 كهدف علاجي لسرطان البروستاتا واعدة. أظهرت مثبطات SMYD3 الحالية فعاليتها في قتل الخلايا السرطانية في البيئات المختبرية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فعاليتها في النماذج الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لاستهداف SMYD3 إمكانية معالجة السرطانات التي طورت مقاومة للعلاجات الأخرى.

توفر هذه النتائج أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المتقدم وقد تلهم المزيد من الاستكشاف لـ SMYD3 كهدف دوائي. لا تزال هناك إمكانيات غير مستكشفة للأدوية الموجودة، وتحديد SMYD3 كهدف محتمل يفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير في مجال علاجات السرطان.