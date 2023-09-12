توصلت الدراسة إلى أن القنادس تساهم في إنتاج الغازات الدفيئة في القطب الشمالي

حددت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ألاسكا فيربانكس (UAF) القنادس على أنها لها دور متزايد في إنتاج غازات الدفيئة في القطب الشمالي. وتربط الدراسة التي نشرت في مجلة رسائل البحوث البيئية وجود القنادس في المنطقة وارتفاع مستويات انبعاثات غاز الميثان.

توجد القنادس تقليديًا في مناطق الغابات، وهي الآن تستعمر مناطق التندرا في غرب وشمال ألاسكا. ولهذا الاستعمار آثار علمية كبيرة ويُنظر إليه على أنه تطور جذري من قبل المجتمعات في هذه المناطق.

يؤكد فريق بحث UAF، بقيادة البروفيسور كين تيب، أن دراستهم هي الأولى التي تربط بشكل قاطع بين أحواض القندس الجديدة وزيادة انبعاثات غاز الميثان. يعد هذا الاكتشاف مهمًا نظرًا لتأثير غاز الميثان القوي في ظاهرة الاحتباس الحراري، وهو أقوى بحوالي 25 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة داخل الغلاف الجوي للأرض. والميثان مسؤول عن نحو 20% من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم، وفقا لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

وركز الباحثون على مساحة تبلغ حوالي 166 ميلا مربعا في حوض نهر نواتاك السفلي في شمال غرب ألاسكا. واستخدموا صورًا من الفضاء، وتحديدًا من برنامج تجربة الضعف في القطب الشمالي والشمالي التابع للإدارة الوطنية للطيران والفضاء، لفهم تأثير القنادس على المناظر الطبيعية بشكل أفضل. من خلال رسم خرائط لأكثر من 10,000 بركة سمور في القطب الشمالي في ألاسكا، تمكن فريق البحث من ربط وجود برك سمور مع النقاط الساخنة لغاز الميثان.

تسبب سدود القندس، وهي علامة تجارية لهذا النوع، فيضانات تغمر النباتات وتحول تيارات القطب الشمالي إلى برك. تصبح أحواض القندس هذه والنباتات المغمورة المحيطة بها بيئات محرومة من الأكسجين مع رواسب عضوية غنية. وعندما تتحلل هذه المادة، فإنها تطلق غاز الميثان.

استخدم الباحثون تقنية التصوير فوق الطيفي المحمول جواً لرسم خرائط الميثان. تلتقط عملية التصوير المتقدمة هذه البيانات من مائة نطاق مختلف في الطيف الكهرومغناطيسي، مما يسمح بتحديد غاز الميثان والغازات الأخرى.

من بين المؤلفين المشاركين في الدراسة بنيامين جونز، وهو أستاذ مساعد باحث في معهد UAF للهندسة الشمالية، إلى جانب مجموعة من National Park Service ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

تضيف هذه الدراسة إلى فهمنا للعلاقة المعقدة بين الأنواع وتغير المناخ. ومع استمرار القنادس في توسيع نطاق تواجدها في القطب الشمالي، سيكون من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتقييم التأثيرات طويلة المدى لوجودها على انبعاثات الغازات الدفيئة.

مصادر:

– جامعة ألاسكا فيربانكس (UAF)

– وكالة حماية البيئة الأمريكية