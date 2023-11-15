تحديثات جديدة قادمة للعبة Street Fighter 6

لعبة Street Fighter 6، لعبة القتال الشهيرة التي تم إصدارها في يونيو، على وشك الحصول على جولة أخرى من التحديثات. أعلنت شركة Capcom أن كلاً من لعبة Street Fighter 6 ونظام معرف Capcom سيخضعان للصيانة الليلة 14 نوفمبر، مما يتسبب في توقف مؤقت للاعبين.

بدءًا من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ستتوقف الخوادم عن الاتصال ومن المتوقع أن تعود للعمل في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 1:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. خلال فترة الصيانة هذه، لن يكون من الممكن الوصول إلى جميع ميزات Street Fighter 6 عبر الإنترنت، إلى جانب نظام معرف Capcom الأوسع الذي تستخدمه العديد من الألعاب الأخرى.

على الرغم من عدم الكشف عن السبب الدقيق للصيانة، إلا أن هناك أمل في معالجة خطأ SF6 الذي يسمح لشخصيات معينة باستغلال Drive Gauge غير المحدود أثناء المباريات. لقد تسببت هذه المشكلة في إحباط العديد من اللاعبين، وينتظر المجتمع الحل بفارغ الصبر.

مع توفر المزيد من المعلومات، تأكد من متابعة EventHubs للحصول على تحديثات حول هذه الصيانة وربما حتى إصدار ملاحظات التصحيح. تظل Capcom ملتزمة بتقديم أفضل تجربة لعب ممكنة للعبة Street Fighter 6، وتعد هذه الصيانة القادمة خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الهدف.

نشكرك على سعة صدرك بينما تعمل Capcom على ضمان اللعب السلس والعادل لجميع عشاق Street Fighter. هناك تحديثات مثيرة في انتظارك، لذا استعد للعودة إلى القتال وإظهار مهاراتك!

أسئلة وأجوبة

س: متى سيتم إجراء الصيانة للعبة Street Fighter 6 ونظام معرف Capcom؟



ج: من المقرر إجراء الصيانة في 14 نوفمبر من الساعة 7:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ وحتى الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

س: ما الذي سيتأثر خلال فترة الصيانة؟



ج: لن تكون ميزات Street Fighter 6 عبر الإنترنت ونظام معرف Capcom الأوسع متاحة مؤقتًا.

س: هل هناك أي معلومات عن الغرض من الصيانة؟



ج: لم يتم الكشف عن التفاصيل المحددة حول الصيانة، ولكن من المأمول أن تتضمن إصلاحًا لخطأ SF6 مما يسمح لأحرف معينة باستغلال Drive Gauge.

س: أين يمكنني العثور على التحديثات وملاحظات التصحيح للعبة Street Fighter 6؟



ج: تابع EventHubs للحصول على آخر التحديثات حول الصيانة والإصدار المحتمل لملاحظات التصحيح.

س: لماذا الصيانة ضرورية؟



ج: تعد الصيانة أمرًا ضروريًا لضمان تجربة لعب عادلة وممتعة لجميع اللاعبين، وذلك من خلال حل المشكلات المعروفة وتحسين طريقة اللعب في Street Fighter 6.