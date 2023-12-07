تتخذ شركة Capcom إجراءات لمعالجة مشكلات الاتصال في Street Fighter 6

لاحظت Capcom مشاكل الاتصال واسعة النطاق في Street Fighter 6 وأعلنت عن صيانة خادم الطوارئ لمعالجة المشكلة. تلتزم الشركة بحل أخطاء الاتصال التي ابتليت بها اللعبة منذ تحديث Outfit 3 الأخير.

من المقرر أن تبدأ الساعة 10 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 1 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتستمر حتى الساعة 11:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 2:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتهدف صيانة الخادم إلى تصحيح المشكلات المستمرة. ومع ذلك، قد تكون المدة عرضة للتغيير بناءً على التقدم المحرز خلال العملية.

دفعت أهمية هذه المشكلات شركة Capcom إلى اتخاذ القرار الصعب المتمثل في تأجيل حدث Capcom Pro Tour 2023 Japan الذي طال انتظاره، بالإضافة إلى النهائي الإقليمي World Warrior UK & Ireland. لقد شعر بالتأثير اللاعبون في جميع أنحاء العالم، الذين واجهوا صعوبات في التواصل مع الآخرين أثناء اللعب.

في حين أن التركيز الأساسي لهذه الصيانة هو حل أخطاء الاتصال، فمن الجدير بالذكر أن هناك مخاوف إضافية أثارها اللاعبون. إحدى هذه المشكلات هي الخلل الواضح في حركة Zangief الفائقة، والتي قد تتطلب تحديثًا مستقبليًا لمعالجتها.

تعترف Capcom بصبر مجتمع Street Fighter وتشكر المعجبين على دعمهم خلال هذه الفترة الصعبة. تواصل الشركة التزامها بتوفير تجربة لعب سلسة وممتعة لجميع اللاعبين.

للحصول على آخر التحديثات حول صيانة الخادم والمزيد من الإعلانات من Capcom، يمكن للاعبين متابعة حساب Street Fighter الرسمي على Twitter. تؤكد الجهود المستمرة لتحسين الاتصال في Street Fighter 6 على تفاني Capcom في ضمان طول عمر اللعبة واستمرار نجاحها.