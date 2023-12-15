اكتشاف "عنكبوت البحر" الجديد في مياه القطب الجنوبي

تم اكتشاف نوع جديد رائع من "عنكبوت البحر" في أعماق بحر روس بالقرب من القارة القطبية الجنوبية. تم إحضار هذا المخلوق الفريد المسمى Austropallene halanychi إلى السطح في يناير 2013 أثناء عملية صيد بواسطة RVIB Nathaniel B. Palmer. تم الآن تصنيف العينة، المحفوظة في 95٪ من الإيثانول، على أنها نوع جديد تمامًا.

يتميز عنكبوت البحر هذا عن نظرائه بمخالبه الكبيرة نسبيًا، والتي تشبه مخالب السرطان. تتميز هذه الشيليفورات، التي تعمل كأذرع صغيرة للمخلوق، بسمة مميزة: مخالبها تنغلق تمامًا مع عدم وجود مساحة مرئية بين الأصابع الثابتة والمتحركة. حدد العلماء هذه السمة الحاسمة التي تميز A. halanychi عن الأنواع الأخرى من نوع Austropallene.

يبلغ مقاس هذا المخلوق المثير للاهتمام أكبر من عنكبوت البحر المتوسط، ويتميز بأرجل تمتد إلى 1.2 سم. ومع ذلك، فهو ليس الأكبر من نوعه، حيث أن بعض أنواع عنكبوت البحر لها أرجل تمتد لأكثر من قدمين. تلعب هذه الأرجل أدوارًا متعددة بالنسبة لـ A. halanychi: فهي لا تسهل التنفس فحسب، ولكنها ضرورية أيضًا للتزاوج.

يشير اكتشاف الأعضاء التناسلية الكبيرة في العينة التي تم التقاطها إلى أن A. halanychi أنثى تحمل بيضًا جاهزًا للتكاثر. ويدعم هذا الاكتشاف أيضًا اعتقاد الباحثين بأن عنكبوت البحر هذا هو نوع جديد تمامًا.

العناكب البحرية، التي تندرج تحت تصنيف المفصليات، معروفة بهيكلها الخارجي المجزأ، وأطرافها المفصلية، وقذيفة الكيتين. مع أكثر من 1,300 نوع معروف، يمكن العثور عليها في مناطق مختلفة حول العالم. في حين تم ربط عناكب البحر عن طريق الخطأ بالعناكب والعناكب، إلا أن لديهم اختلافات واضحة. إحدى السمات المميزة هي بنية أرجلها، حيث تمتلك معظم الأنواع أربعة أزواج من أرجل المشي التي يمكن أن تمتد إلى ما هو أبعد من أجسامها.

العناكب البحرية هي في المقام الأول حيوانات مفترسة، وتتغذى على مجموعة من الكائنات البحرية مثل الإسفنج. يمكنهم حتى إقامة علاقات طفيلية مع شقائق النعمان البحرية، والتغذية عن طريق إدخال خرطومهم في مضيفيهم. على الرغم من اختلاف موائلها، إلا أن العناكب البحرية قادرة على البقاء على قيد الحياة في أعماق كبيرة، بما في ذلك أعماق تصل إلى 23,000 قدم.

إن اكتشاف Austropallene halanychi يوسع معرفتنا بالتنوع البيولوجي في مياه القطب الجنوبي. يعد هذا المخلوق الغامض بمثابة شهادة على أشكال الحياة المثيرة والمتنوعة التي تعيش في أعماق محيطاتنا.