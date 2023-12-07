المسؤولون التنفيذيون في البنوك يعربون عن الحذر بشأن المستقبل

اتخذ المسؤولون التنفيذيون للبنوك الذين حضروا مؤتمر جولدمان ساكس للخدمات المالية الأمريكية في مانهاتن لهجة حذرة فيما يتعلق بتوقعاتهم لعام 2024. ورغم اعترافهم بمرونة الاقتصاد الأمريكي، أثار هؤلاء المسؤولون التنفيذيون مخاوف بشأن خسائر القروض المستمرة.

وسلط ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في عام 2023، بما في ذلك أزمة البنوك الإقليمية، والزيادة الحادة في أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية. وعلى الرغم من إعرابه عن تفاؤله بشأن إمكانية الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي، أكد سولومون على ضرورة استمرار الحذر مع اقتراب الشركة من العام الجديد.

وقد ردد الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، مشاعر سولومون، مشيرًا إلى أن الاقتصاد قد دخل مرحلة الهبوط الناعم واستقر. وأشار موينيهان إلى أن الإنفاق الاستهلاكي ينمو الآن بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى انخفاض الرغبة في الائتمان. وفي ضوء هذه الملاحظات، يتوقع بنك أوف أمريكا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في عام 2024 وأربع مرات إضافية في عام 2025.

ورغم أن هذا النهج الحذر يأتي استجابة للتحديات التي تمت مواجهتها هذا العام، فإنه يعكس أيضاً اهتماماً أوسع نطاقاً بمنع تحقيق فوز مفرط في المعركة ضد التضخم. والقصد من ذلك هو تحقيق توازن يدعم النمو الاقتصادي دون المخاطرة بعدم الاستقرار في المستقبل.

ومع اقتراب العام الجديد، يدرك المسؤولون التنفيذيون في البنوك تمامًا الحاجة إلى التغلب على هذه الشكوك مع الاستمرار في دعم عملائهم وإعطاء الأولوية لممارسات الإقراض المسؤولة. ومن خلال ممارسة الحكمة ومراقبة الاتجاهات الاقتصادية بعناية، تهدف هذه البنوك إلى تحقيق التوازن الصحيح من أجل مستقبل مستقر ومزدهر.