المسؤولون التنفيذيون في البنوك يعربون عن الحذر مع اقترابهم من عام 2024

وأشار المسؤولون التنفيذيون في القطاع المصرفي الذين حضروا مؤتمر جولدمان ساكس للخدمات المالية الأمريكية في مانهاتن إلى اتباع نهج حذر أثناء مناقشة التوقعات المستقبلية لهذه الصناعة. ومع اعترافهم بمرونة الاقتصاد الأمريكي، أكد المسؤولون التنفيذيون على احتمال استمرار خسائر القروض وحثوا على ضبط النفس عند النظر في آفاق عام 2024.

تحدث ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، عن التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في عام 2023، بما في ذلك أزمة البنوك الإقليمية، والارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة، والمخاطر الجيوسياسية. وبينما أعرب سولومون عن تفاؤله بشأن الهبوط الناعم المحتمل للاقتصاد الأمريكي، أكد على ضرورة توخي الحذر مع اقتراب شركته من عام 2024.

من ناحية أخرى، اتخذ الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا، بريان موينيهان، موقفا أكثر تحديدا بشأن حالة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه دخل في هبوط ناعم وكان في وضع جيد. وبحسب موينيهان، عكست بيانات بنك أوف أميركا تباطؤ وتيرة نمو الإنفاق الاستهلاكي بنحو 4%، مقارنة بالنمو البالغ 9% المسجل بين عامي 2021 و2022. وأرجع هذا التغيير إلى انخفاض الرغبة في الائتمان بين المستهلكين وليس إلى مخاطر الائتمان. .

واستشرافا للمستقبل، توقع موينيهان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات في العام المقبل وأربع مرات في عام 2025. وأكد على أهمية تحقيق التوازن في مكافحة التضخم، مؤكدا أنه في حين ينبغي أن تظل أسعار الفائدة أعلى، فإن الفوز ولا ينبغي للمعركة ضد التضخم أن تأتي على حساب عوامل اقتصادية أخرى.

مع اقتراب المديرين التنفيذيين للبنوك من عام 2024، تسلط لهجتهم التحذيرية الضوء على استمرار الشكوك والتحديات داخل الصناعة المصرفية. ورغم اعترافهم بالمؤشرات الاقتصادية الإيجابية، فإنهم ما زالوا مدركين للمخاطر المحتملة والحاجة إلى الحيطة والحذر في المضي قدما.