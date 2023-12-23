قد تواجه أسهم البنوك تحديات في عام 2024 مع ظهور خسائر ائتمانية تلوح في الأفق

قد تواجه أسهم البنوك صعوبات في عام 2024 حيث يتوقع المستثمرون زيادة خسائر القروض المعدومة، وفقًا لمحللين في بنك مورجان ستانلي. وتعكس أسعار الأسهم الحالية التوقعات بأن تصل مخصصات خسائر القروض إلى 1% من متوسط ​​نسب القروض في عام 2024، وهو ضعف المستويات التي شوهدت خلال فقاعة التكنولوجيا وأعلى بثلاث مرات من الذروة في 2015-2016. ويحذر المحللون من أن علامات المتاعب بدأت تظهر بالفعل، مع زيادة القروض العقارية التجارية غير المستحقة بنسبة 40% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، وتزايد حالات التخلف عن سداد السندات ذات العائد المرتفع. ويشير هذا إلى أن صافي الرسوم على القروض التجارية والصناعية من المرجح أن يرتفع في الأرباع القادمة.

علاوة على ذلك، يشير المحللون إلى أن السياسة النقدية الميسرة في عام 2024 لن تخفف بالضرورة الوضع. تاريخياً، استمر صافي عمليات الخصم في الزيادة حتى بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وتشير هذه التوقعات القاتمة إلى أن أسهم البنوك قد لا تشهد مضاعفات أعلى من السعر إلى الأرباح عندما تتدهور ظروف الائتمان.

وفي حين تعتبر أسهم البنوك رخيصة حاليا، فإن توقع خسائر الائتمان في عام 2024 يجعل المستثمرين حذرين. وقد يشكل هذا تحديات أمام القطاع المصرفي للمضي قدمًا.