Tekken 8 تكشف عن أسلوب اللعب الديناميكي لستيف فوكس

كشفت لعبة Tekken 8، لعبة القتال المرتقبة، عن قائمتها الأساسية بالكامل للجماهير المتحمسة. وصلت الإثارة إلى مستوى جديد تمامًا عندما عرضت Bandai Namco أول تسليط الضوء الحقيقي على طريقة لعب Steve Fox في مقطع فيديو آسر على قناتها الرسمية على YouTube.

يشتهر ستيف فوكس ببراعته في الملاكمة، ويستخدم أسلوب قتال فريدًا يدور فقط حول توجيه اللكمات القوية. في حين قد يفترض البعض أن افتقاره إلى حركات الركلة يضعه في وضع غير مؤات، يعوض ستيف بمجموعة من اللكمات المتقدمة التي تسمح له بإغلاق المسافة مع الخصوم بسرعة.

بعد ظهوره لأول مرة في Tekken 4، أصبح Steve Fox شخصية أساسية، حيث تألق في كل ألعاب Tekken الرئيسية حتى الآن. ومع ذلك، فإن رحلته في المسلسل هي أكثر من مجرد نوباته في الحلبة.

تكشف الخلفية الدرامية لستيف قصة مثيرة للاهتمام عن ملاكم بريطاني تم تبنيه في سن مبكرة. والمثير للدهشة أنه تم الكشف لاحقًا أنه الابن البيولوجي لنينا ويليامز، على الرغم من أن حمله كان مصطنعًا.

على الرغم من أملها في إقامة علاقة مع والدته، إلا أن نينا لا تعترف بستيف، مما يتركه محبطًا ومحبطًا. لحسن الحظ، يأتي أصدقاؤه بول فينيكس ومارشال لو لمساعدته، ويشجعونه على الانضمام إلى البطولة معهم. لقد عقدوا صفقة، ووافقوا على تقاسم الجائزة المالية إذا وصل أي منهم إلى القمة.

بدلاً من اتباع المسار التقليدي للتدريب في الجبال مع رفاقه، يبدأ ستيف في السعي لاكتشاف أسلوب قتال جديد من شأنه أن يزيد من قدراته ويمنحه ميزة في البطولة.

يعرض المقطع الدعائي للعبة Steve Fox في Tekken 8 حركاته المذهلة، مما يترك المشجعين في حالة ذهول من خفة الحركة وقوته. شاهد الفيديو أدناه للحصول على معاينة مثيرة لمايسترو الملاكمة أثناء اللعب.

الأسئلة المتكررة

1. هل ستيف فوكس قادر فقط على استخدام اللكمات في Tekken 8؟

نعم، أسلوب القتال لدى ستيف فوكس يدور في المقام الأول حول الملاكمة، مما يجعل اللكمات هي شكله الرئيسي في الهجوم. ومع ذلك، فهو يمتلك العديد من اللكمات المتقدمة التي تساعده على التعامل مع الخصوم من مسافة قريبة بشكل فعال.

2. هل سيكون ستيف فوكس حاضرًا في جميع ألعاب Tekken الرئيسية؟

كان لستيف فوكس حضورًا ثابتًا في كل لعبة من ألعاب Tekken الرئيسية حتى الآن، مما جعله شخصية محبوبة وشعبية بين المعجبين.

3. ما هي الخلفية الدرامية لستيف فوكس؟

تكشف الخلفية الدرامية لستيف فوكس أنه ملاكم بريطاني تم تبنيه في سن مبكرة. اكتشف لاحقًا أنه الابن البيولوجي لنينا ويليامز، على الرغم من أن تصوره تم صناعيًا.

4. كيف يؤثر عدم اعتراف ستيف فوكس من قبل والدته على دوافعه؟

نينا ويليامز لا تعترف بأن ستيف فوكس هو ابنها، مما يؤثر بشدة على دوافع ستيف وإحساسه بالهوية. ومع ذلك، وبدعم وتشجيع أصدقائه، بول فينيكس ومارشال لو، يجد ستيف العزم على المشاركة في البطولة وإثبات نفسه.

5. ما هو أسلوب ستيف فوكس في التدريب؟

بينما يختار أصدقاؤه التدريب التقليدي في الجبال، يقرر ستيف أن يشق طريقه الخاص ويبحث عن أسلوب قتال جديد. ويعكس هذا الاختيار طموحه في تعزيز مهاراته واكتشاف تقنيات جديدة ستمنحه الأفضلية في البطولة.