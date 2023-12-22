استقالة رئيس جامعة بنسلفانيا بعد إفادته بمعاداة السامية

أعلنت رئيسة جامعة بنسلفانيا، ليز ماغيل، استقالتها بعد شهادة مثيرة للجدل أمام الكونغرس حول معاداة السامية في الحرم الجامعي. جاءت الاستقالة بعد أن واجهت ماجيل انتقادات بسبب تعاملها مع الأسئلة المتعلقة بمعاقبة الطلاب الذين يهتفون لصالح الإبادة الجماعية ضد اليهود. وأشاد السياسيون، بما في ذلك النائبة إليز ستيفانيك والنائبة نانسي ميس، باستقالة ماجيل ودعوا رؤساء الكليات الآخرين إلى إدانة معاداة السامية أو مواجهة الاستقالة.

خلال جلسة الاستماع في الكونجرس، ضغط ستيفانيك على ماجيل ورؤساء الجامعات الآخرين بشأن هتافات الطلاب التي تدعو إلى الإبادة الجماعية لليهود. أصدر ماجيل في وقت لاحق اعتذارًا، مشيرًا إلى أن الدعوات إلى الإبادة الجماعية لليهود "شريرة، واضحة وبسيطة". لكن ردود ماجيل والرؤساء الآخرين تعرضت لانتقادات شديدة من قبل السياسيين، ومن بينهم السيناتور ميت رومني، الذي وصف ردودهم بأنها "فشل غير عادي" وانتهاك للوحدة الأمريكية.

وسرعان ما حظيت جلسة الاستماع بالاهتمام وانتشرت على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي. أعرب رئيس لجنة الاستخبارات السابق بمجلس النواب ديفين نونيس عن دهشته من جلسة الاستماع، وأشاد النائب جوش جوتهايمر باستقالة ماجيل. دعا فيفيك راماسوامي، المرشح الرئاسي، UPenn إما إلى توسيع رموز التعبير لتشمل معاداة السامية أو احتضان حرية التعبير الحقيقية والتخلي عن الرقابة تمامًا.

جاءت استقالة ماجيل في أعقاب ردود فعل عنيفة متزايدة من الجهات المانحة في الحرم الجامعي. خلال جلسة الاستماع، شكك ستيفانيك في سياسات UPenn بشأن مضايقة اليهود في الحرم الجامعي وطعن في رد ماجيل فيما يتعلق بالطبيعة المعتمدة على السياق للدعوة إلى الإبادة الجماعية لليهود.

ردًا على هذا الجدل، أعلنت اللجنة التي يقودها الحزب الجمهوري برئاسة النائب فيرجينيا فوكس عن إجراء تحقيق أوسع نطاقًا في معاداة السامية في حرم الجامعات. ويأتي هذا وسط تصاعد في الحوادث المعادية للسامية في الجامعات في جميع أنحاء البلاد منذ الهجوم الأخير الذي شنته حماس. كما أعرب البيت الأبيض عن رفضه لدعوات الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أنها وحشية وتتعارض مع القيم الأمريكية.

تسلط استقالة ماجيل الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة معاداة السامية في الحرم الجامعي وأهمية اتخاذ القادة موقفا قويا ضد خطاب الكراهية والتمييز.