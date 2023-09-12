شركة SteelSeries تكشف عن سماعة الرأس اللاسلكية Nova 7 باللون الأبيض المذهل

أعلنت شركة SteelSeries مؤخرًا عن إطلاق نسخة بيضاء جديدة من سماعات الرأس اللاسلكية Nova 7 التي نالت استحسانًا كبيرًا. تشتهر مجموعة سماعات Nova بجودتها الاستثنائية، وقد قدمت أداءً متميزًا باستمرار.

خطفت سماعة Nova 7 البيضاء، التي تم الكشف عنها في 12 سبتمبر 2023، الأنظار بجاذبيتها الجمالية المذهلة. تكمل هذه الإضافة الجديدة الإصدارات السوداء التي تم إصدارها مسبقًا لسماعة رأس Nova 7، مما يخلق مظهرًا أكثر تماسكًا للاعبين الذين يستخدمون وحدات تحكم Xbox Series S أو PS5.

تتوفر هذه السماعات اللاسلكية بنوعين مختلفين، Nova 7X لمشغلات Xbox وNova 7P لعشاق PS5، ولا تقتصر على ألعاب وحدة التحكم. وهي متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر أيضًا، مما يجعلها خيارات متعددة الاستخدامات للاعبين عبر منصات مختلفة.

أرسلت شركة SteelSeries عينات من سماعة الرأس Nova 7 البيضاء، مما سمح للمختبرين بتقييم الجودة والتجربة بشكل مباشر. بالمقارنة مع سماعة الرأس Arctis 7 السابقة، أظهر جهاز Nova 7X الأبيض لونًا أبيض أكثر حيوية، يلفت الأنظار على الفور.

ما يجعل Nova 7 أكثر جاذبية هو توافقه مع حزم Arctis Nova Booster Packs. توفر هذه الحزم مجموعة من الألوان لعصابة رأس نظارات التزلج وعلامات السماعات، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص سماعات الرأس الخاصة بهم وتخصيصها وفقًا لتفضيلاتهم.

سماعة الرأس Arctis Nova 7 البيضاء متاحة الآن للشراء على Amazon وموقع SteelSeries الإلكتروني في كلا الإصدارين Xbox وPlayStation. سواء كنت من لاعبي وحدة التحكم أو تستخدم جهاز كمبيوتر، فإن سماعة الرأس هذه هي ترقية جديرة بالاهتمام وإضافة أنيقة لأي إعداد ألعاب.

مصادر:

– ديلان هورتسكي على Dexerto (2023/09/12)

– موقع ستيل سيريز