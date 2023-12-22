لا تفوت عروض Steam الشتوية: احصل على عروض مذهلة على ألعاب الفيديو!

هل تتطلع لقضاء موسم عطلتك مع بعض الألعاب عالية الجودة؟ لا تنظر إلى أبعد من التخفيضات الشتوية السنوية لشركة Steam، والتي تقدم حاليًا آلاف العناوين الرائعة بأسعار مخفضة. سواء كنت من محبي ألعاب تقمص الأدوار والحركة التي تقتل الشياطين، أو ألعاب إطلاق النار المرعبة والخيال العلمي، أو ألعاب استكشاف أعماق البحار، فهناك ما يناسب الجميع في هذا التخفيض.

إحدى الصفقات البارزة هي الخصم على Diablo IV، أحدث إصدار في سلسلة الزحف المحصنة الشهيرة. مع خصم بقيمة 28 دولارًا، الآن هو الوقت المثالي للشروع في قصة رئيسية طويلة تدور أحداثها في عالم مفتوح مليء بالمهام الجانبية. وإذا كان الرعب هو أسلوبك المفضل، فإن النسخة الجديدة من Dead Space معروضة للبيع أيضًا، مع خصم 36 دولارًا عن السعر الأصلي.

لكن الخصومات لا تتوقف عند هذا الحد. لعبة Cyberpunk 2077 متاحة حاليًا بنصف السعر، والإصدار Ultimate Edition، الذي يتضمن اللعبة الأساسية وتوسعة Phantom Liberty الممتازة من CDPR، هو خصم بقيمة 39 دولارًا. ولعشاق الألعاب المستقلة، فإن مجموعة Supergiant Collection، التي تضم ألعابًا حازت على استحسان النقاد مثل Hades وBastion، معروضة للبيع بخصم يصل إلى 94 دولارًا.

بالإضافة إلى عروض الألعاب، لا تفوت الخصومات على Elgato Stream Decks. يتوفر حاليًا خصم بقيمة 20 دولارًا على جهاز Stream Deck Mini، الذي يحتوي على ستة أزرار ماكرو قابلة للتخصيص، في حين أن جهاز Stream Deck XL الأكبر حجمًا، والذي يضم 32 زرًا ماكرو، يبلغ خصمه 60 دولارًا. توفر لوحات المفاتيح القابلة للبرمجة والمزودة بشاشات LED إمكانيات لا حصر لها لتبسيط سير عملك، سواء كنت تتحكم في الأضواء الذكية أو تدير المهام أثناء مكالمات الفيديو.

لذا، إذا كنت تتطلع إلى إضافة بعض الألعاب الجديدة إلى مجموعتك أو ترقية إعداد البث لديك، فتأكد من الاطلاع على تخفيضات Steam الشتوية. مع خصومات مذهلة على الألعاب المشهورة والتكنولوجيا التي لا غنى عنها، لن ترغب في تفويت الفرصة!