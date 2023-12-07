احصل على لعبة Desolate مجانًا على Steam قبل نفاد الوقت

إذا كنت من محبي ألعاب الرعب والبقاء على قيد الحياة، فهذه فرصتك للحصول على لعبة جديدة مجانًا على Steam. لعبة Desolate، وهي لعبة رعب البقاء التعاونية، متاحة للتنزيل الآن، ولكن سيتعين عليك التصرف بسرعة. العرض ينتهي خلال 6 ساعات فقط.

تدور أحداث فيلم Desolate في جزيرة Granichny الغامضة، والتي تعرضت لكارثة مجهولة قبل عامين. كواحد من أربعة لاعبين، يجب عليك العمل معًا للتغلب على مخاطر الجزيرة وكشف الحقيقة وراء الكارثة. جمع الموارد لتحسين شخصيتك وتعزيز فرصك في البقاء على قيد الحياة.

في حين أن لعبة Desolate تستمد إلهامها من الألعاب الشهيرة مثل STALKER وFallout، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الجودة. كانت مراجعات Steam مختلطة، حيث كانت 68٪ فقط من التقييمات البالغ عددها 6,019 إيجابية. أعرب العديد من اللاعبين عن خيبة أملهم تجاه الذكاء الاصطناعي، ونظام الإصابة الذي فشل في الوفاء بوعده، ونظام الطقس المفقود أثناء مرحلة الوصول المبكر.

وعلى الرغم من عيوبها، إلا أن لعبة Desolate لا تزال تستحق التجربة، خاصة أنها لن تكلفك فلسا واحدا. إذا كنت مهتمًا بإضافة هذه اللعبة إلى مكتبة Steam الخاصة بك، فتوجه إلى موقع الويب المتعصب. Fanatical هو موقع يبيع مفاتيح الألعاب ويقدم أيضًا ألعابًا مجانية لزيادة ظهوره. ما عليك سوى زيارة صفحة Desolate على Fanatical، وتحديد المربع للاشتراك في النشرة الإخبارية الخاصة بهم، وربط حساب Steam الخاص بك، وستتلقى مفتاحك المجاني على الفور.

على عكس التجارب المجانية في عطلة نهاية الأسبوع، سيبقى Desolate في مكتبتك حتى بعد انتهاء العرض الترويجي. لذا أسرع واحصل على نسختك المجانية من Desolate on Steam قبل نفاد الوقت. لا تفوت هذه الفرصة لتجربة الرعب والإثارة للبقاء على قيد الحياة في جزيرة Granichny.