الحروب الميكانيكية المخصصة: تجربة فريدة لعشاق الآلات الميكانيكية

Custom Mech Wars هي لعبة تقدم حلقة لعب مسببة للإدمان وتخصيصًا ميكانيكيًا عميقًا، مما يذكرنا بسلسلة Earth Defense Force. تم تطوير اللعبة بواسطة D3 Publisher، وهي توفر تجربة تعرض الهراء المطلق والإبداع الذي يمكن للاعبين جلبه إلى التخصيص الميكانيكي. على الرغم من أن السرد قد يكون قياسيًا، إلا أن التركيز هنا يكمن في الدخول في المهام، والقضاء على الآليات، وجمع أجزاء جديدة، وتخصيص آليتك للتحدي التالي.

إحدى أبرز مميزات Custom Mech Wars هي الحرية التي يتمتع بها اللاعبون في إنشاء أطرف الآلات الممكنة بينما يظلون آلة حرب هائلة. وهذا يضيف طبقة من المتعة إلى حلقة اللعب، خاصة لأولئك الذين يقدرون جانب التخصيص. على الرغم من أن اللعبة قد لا تكون مصقولة أو ممتعة مثل Armored Core VI، إلا أنها لا تزال قادرة على توفير تجربة ممتعة.

إحدى نقاط القوة في اللعبة هي توافقها مع Steam Deck. يمكن للاعبين تغيير الدقة وهدف معدل الإطارات وتبديل الصقل وضبط جودة الظل والملمس والمزيد. على الرغم من أن الأداء قد لا يكون مثاليًا، مع انخفاض الإطارات من حين لآخر حتى على إصدار PS5، يمكن للاعبين إجراء بعض التعديلات لتحسين تجربة اللعب.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من المجالات التي يمكن أن تحتاج إلى التحسين. قد يؤدي عدم وجود دبلجة باللغة الإنجليزية إلى ردع بعض اللاعبين الذين يفضلون التركيز على طريقة اللعب بدلاً من قراءة الترجمات أثناء المهام. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون السعر الحالي للعبة ونقص المحتوى القابل للتنزيل (DLC) المضمن عائقًا للمشترين المحتملين.

بشكل عام، توفر Custom Mech Wars تجربة جذابة لمحبي الألعاب الميكانيكية، وخاصة أولئك الذين يعشقون اللعب بأسلوب Earth Defense Force والتخصيص الميكانيكي. مع التصحيح الأخير الذي يعمل على إصلاح مشكلات الصوت وإمكانية التحديثات المستقبلية، فإن اللعبة تستحق الاهتمام لعشاق الآلات الذين يبحثون عن تجربة فريدة وممتعة.

تصنيف: 3.5 / 5

استمتع بالحنين إلى الماضي مع سلسلة Double Dragon

أصدرت Arc System Works مؤخرًا Double Dragon Advance وSuper Double Dragon، مما أدى إلى إحياء السلسلة الكلاسيكية لأجهزة الكمبيوتر ووحدات التحكم. تم إطلاق Double Dragon Advance في الأصل عام 2003 على GBA، وهو عبارة عن نسخة جديدة تجمع بين عناصر من الإدخالات والمنافذ المستقبلية. إنه يقدم تجربة مُعاد مزجها ستسعد كلاً من المعجبين القدامى والوافدين الجدد إلى السلسلة. يعد تضمين الوضع التعاوني إضافة مرحب بها، حيث يوفر الفرصة لاستعادة تجربة Double Dragon الكلاسيكية مع صديق.

يضيف Super Double Dragon، الذي تم إصداره في عام 1992، إلى رحلة الحنين إلى الماضي. يعد هذا العنوان أمرًا ضروريًا لمحبي السلسلة أو أي شخص يتطلع إلى التعمق في هذا النوع من الألعاب. يتيح إصدارها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وSwitch وPS4 إمكانية وصول أوسع، مما يمكّن اللاعبين من الاستمتاع باللعب المميز والحركة المكثفة.

تلتقط كلتا اللعبتين جوهر سلسلة Double Dragon، حيث تقدمان آليات قتالية مُرضية ومستويات صعبة ومعارك زعماء لا تُنسى. سواء كنت من المعجبين الذين يرغبون في زيارة الألعاب مرة أخرى أو وافدًا جديدًا يتطلع إلى تجربة جذور الامتياز، فإن Double Dragon Advance وSuper Double Dragon هما إضافات جديرة بالاهتمام إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك.

بشكل عام، تعد هذه الإصدارات بمثابة تذكير بالجاذبية الدائمة لسلسلة Double Dragon. ومع توفرها على منصات متعددة، يتمتع المعجبون بفرصة استعادة أيام مجد هذا الامتياز المحبوب. لذلك، احصل على صديق واستعد لإطلاق العنان لمهاراتك في الفنون القتالية في عالم Double Dragon!