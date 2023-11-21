أسئلة وأجوبة

المحطة الفضائية الدولية (ISS)، تضم 270 رائد فضاء يسافرون إلى الفضاء ويشاركون لحظات من الحميمية المكانية مع المتفرجين على الأرض. اليوم، أصبحت محطة الفضاء الدولية مشهورة منذ 25 عامًا في الفضاء.

محطة الفضاء الدولية، مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس والوكالة الفضائية الأوروبية (ESA) والعديد من الشركاء الدوليين الآخرين، بدأ إطلاقه في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1998. منذ ذلك الحين، كانت هذه طليعة البحث والتعاون دوليًا يضم رواد فضاء من مختلف البلدان، ومن خلال محطة الفضاء الدولية نموذجًا رائعًا للتعاون الدولي في الفضاء.

المحطة، في مدار أرضي أساسي، أصبحت مأهولة بشكل دائم منذ نوفمبر 2000. وستقوم بجولة على الأرض بسرعة تصل إلى 28 كيلومتر في الساعة، تسمح لرواد الفضاء من حافة محطة المراقبة البيئية بارتفاع 000 رافعة و الأريكة دي سولي شاكي جور.

خلال رحلاتهم الطويلة إلى البحر، يتنوع رواد الفضاء الذين يقومون بالأبحاث في المجالات مثل علم الأحياء، والفيزياء، والطب، وعلم الفلك، وأكثر من ذلك. تم تجهيز محطة الفضاء الدولية بمختبرات نقطة وأنظمة دعم للحياة اللازمة للحفاظ على صحة رواد الفضاء في الفضاء.

بالإضافة إلى الأهمية العلمية لمحطة الفضاء الدولية، فهي تسمح أيضًا بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستكشاف المكاني. يعيش رواد الفضاء من جنسيات مختلفة ويعملون في بيئة معادية، مما يثبت أن التعاون يتجاوز الحدود الأرضية.

وبينما تستقبل محطة الفضاء الدولية الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لها، فمن المهم تسليط الضوء على أهمية هذه المشاريع الدولية وتحقيقاتها العلمية. تعتبر محطة الفضاء الدولية رمزًا للتعاون والاكتشاف، وتفتح الطريق نحو إمكانيات جديدة لاستكشاف الفضاء والبحث العلمي المستقبلي.

عندما بدأت في إطلاق محطة الفضاء الدولية ?

تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في 20 نوفمبر 1998.

هل يسكن رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية؟

أقل من 270 رائد فضاء يأتون إلى محطة الفضاء الدولية.

هل هناك ما يبحث عنه على حافة محطة الفضاء الدولية؟

يتنوع رواد الفضاء في الأبحاث في المجالات مثل علم الأحياء، والفيزياء، والطب، وعلم الفلك، وأكثر من ذلك.

ما هي سرعة محطة الفضاء الدولية؟

تقوم محطة الفضاء الدولية بجولة على الأرض بسرعة تصل إلى 28 كيلومتر في الساعة.

ما هي مدة حياة محطة الفضاء الدولية؟

تم إطلاق محطة الفضاء الدولية حاليًا لمواصلة نشاطها حتى عام 2030، ولكن من الممكن أن تطول مدة الحياة.