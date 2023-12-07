القبض على رجل ستاتسفيل بتهمة جرائم المخدرات وحيازة الأسلحة

ألقي القبض على رجل من ستيتسفيل بتهمة المخدرات وحيازة سلاح دمار شامل، كما أفاد مكتب عمدة مقاطعة إريديل.

تلقت سلطات إنفاذ القانون معلومات من خلال أحد التطبيقات حول وجود مخدرات في مسكن يقع في المبنى رقم 200 على طريق سنو كريك. وتوجه نائبان إلى الموقع وتحدثا مع ثلاثة أفراد كانوا يعيشون هناك. وخلال المحادثة تم اكتشاف أدوات مخدرات. وتم الحصول على أمر تفتيش، وتم استدعاء محققي المخدرات للمساعدة في تفتيش المنزل.

أسفر البحث عن مادة الميثامفيتامين والحبوب الطبية وشمع الماريجوانا وسلاح الدمار الشامل وأدوات مخدرات أخرى. ونتيجة لذلك، ألقي القبض على شخصين، ويندي بنفيلد، 53 عاما، وصامويل برايس، 49 عاما، لارتكابهما جرائم مختلفة تتعلق بالمخدرات. وتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز. تم إصدار بلاغ للمقيم الثالث لحيازته أدوات مخدرات الماريجوانا.

يواجه بنفيلد تهم جناية حيازة الميثامفيتامين، وجناية صيانة مركبة لبيع أو استخدام مادة خاضعة للرقابة، وجنحة حيازة مادة خاضعة للرقابة من الجدول الثالث، وجنحة حيازة أدوات المخدرات. ومن ناحية أخرى، فإن برايس متهم بجناية حيازة سلاح دمار شامل وجنحة حيازة أدوات مخدرات. تم إصدار سند مضمون لكلا الشخصين بقيمة 7,500 دولار.

ومن المقرر عقد جلسة استماع للقضية في ستيتسفيل في 8 يناير 2024.

ويسلط هذا الحادث الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون للقضاء على جرائم المخدرات والحيازة غير المشروعة للأسلحة. لقد أثبتت التطورات التكنولوجية التي حققها مكتب عمدة مقاطعة إيريديل، مثل تطبيقه، فائدتها في تلقي معلومات حول الأنشطة الإجرامية. يعد هذا الاعتقال بمثابة تذكير بالحاجة المستمرة إلى اليقظة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والحفاظ على سلامة المجتمعات.