وجدت دراسة جديدة معدلات مختلفة للقبول في علاج الماريجوانا في ولايات مختلفة

كشفت دراسة حديثة أجرتها إدارة خدمات تعاطي المخدرات والصحة العقلية (SAMHSA) أن هناك اختلافات كبيرة في معدلات قبول علاج الماريجوانا بين الولايات المختلفة. وخلافا للمخاوف التي أعرب عنها النقاد، تظهر الدراسة أن الولايات التي لا تزال فيها مبيعات القنب غير قانونية لديها معدلات أعلى من القبول للعلاج من المخدرات.

وتشير البيانات، التي تغطي عام 2021 وتتضمن ما يقرب من 1.5 مليون حالة دخول إلى المرافق المرخصة من الدولة، إلى أن الماريجوانا أو الحشيش كانت المادة الأساسية التي أدت إلى دخول العلاج في 10.2 بالمائة من الحالات. وهذا يضع الماريجوانا في المرتبة الرابعة بين المواد الأكثر شيوعًا بعد الكحول والهيروين والميثامفيتامين.

ومن المثير للاهتمام، أن الدراسة توضح أيضًا أن الولايات التي لديها أعلى معدلات قبول علاج الماريجوانا للفرد لم تقنن بعد مبيعات القنب الترفيهية في بداية عام 2021. وبينما سمحت بعض هذه الولايات باستخدام الماريجوانا الطبية، لم يكن لدى أي منها مبيعات ترفيهية قانونية حتى السنوات اللاحقة.

من ناحية أخرى، تبين أن الولايات التي لديها أدنى معدلات القبول في المقام الأول للماريجوانا قد شرّعت الحشيش الترفيهي أو الطبي. كان لدى نيو هامبشاير ونيو مكسيكو ووست فرجينيا أدنى معدلات قبول العلاج المرتبط بالماريجوانا، مع 2 إلى 4 حالات قبول فقط لكل 100,000 ساكن.

ومن المهم أن نلاحظ أن نتائج الدراسة قد تتأثر بعوامل مختلفة خارج نطاق مشروعية الحشيش. وتسلط الدراسة الضوء على أن الإحالات للعلاج يمكن أن تتأثر بمتغيرات أخرى مثل نظام العدالة الجنائية، الذي يحيل عددا كبيرا من الأفراد إلى برامج العلاج.

على الرغم من أن الدراسة تظهر انخفاضًا في حالات القبول لعلاج القنب في عام 2021، إلا أن مؤلفي الدراسة يعربون عن قلقهم بشأن ارتفاع عوامل الخطر لمشكلة تعاطي الماريجوانا. ويوصون بأن يلعب أطباء الرعاية الأولية ومتخصصو الرعاية الصحية دورًا أكبر في التعرف على اضطراب تعاطي القنب وإحالة الأفراد إلى العلاج.

بشكل عام، تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى بحث وتحليل شاملين لفهم العلاقة المعقدة بين تقنين الماريجوانا، وقبول العلاج، واضطراب تعاطي المخدرات.