مرض تنفسي جديد في الكلاب ينتشر عبر ولاية تينيسي

ملخص:

أصدرت جمعية الطب البيطري في ولاية تينيسي (TVMA) لمحة عامة عن مرض الجهاز التنفسي المكتشف حديثا والذي يؤثر على الأنياب في الولايات المتحدة، وخاصة في ولاية تينيسي. تم التعرف على المرض، المقاوم للعلاجات القياسية ولا تظهر نتائج اختباره إيجابية بالنسبة لمسببات أمراض الجهاز التنفسي الشائعة، لأول مرة في نيو هامبشاير في عام 2022 وانتشر منذ ذلك الحين إلى ولايات متعددة. وفي حين أن سبب المرض لا يزال مجهولا، إلا أنه يبدو أنه فيروسي بطبيعته. تشمل الأعراض التهاب الرغامى القصبي المزمن، والالتهاب الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي الحاد الذي يمكن أن يكون مميتًا في غضون ساعات. على الرغم من أن معظم الكلاب تتعافى تمامًا من المرض، إلا أنه يجب على الأطباء البيطريين وأصحاب الحيوانات الأليفة أن يكونوا على دراية بالأعراض ويعرفون كيفية معالجة الموقف في حالة ظهوره.

مرض فيروسي غير معروف:

أثبت مرض الجهاز التنفسي غير المحدد الذي يصيب الكلاب في ولاية تينيسي أنه يمثل تحديًا للأطباء البيطريين، لأنه لا يستجيب للعلاجات القياسية ولا تظهر نتائج اختباره إيجابية بالنسبة لمسببات الأمراض التنفسية الشائعة. وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة في ولايات متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ اكتشافها لأول مرة في نيو هامبشاير في عام 2022. ولا يزال السبب الدقيق للمرض غير معروف، ولكن يشتبه في أنه فيروسي بطبيعته.

الأعراض وشدتها:

يظهر المرض في ثلاثة أنماط رئيسية: التهاب الرغامى القصبي المزمن الخفيف إلى المتوسط، والالتهاب الرئوي المزمن، والالتهاب الرئوي الحاد الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال فترة قصيرة. ومن الجدير بالذكر أن غالبية الكلاب المصابة بهذا المرض تتعافى تمامًا. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة غير المحددة والإمكانات الفيروسية للمرض، يجب على الأطباء البيطريين وأصحاب الحيوانات الأليفة أن يكونوا على دراية بالأعراض وطلب الرعاية البيطرية الفورية إذا لزم الأمر.

تدابير وقائية:

وللحد من انتشار المرض، يُنصح أصحاب الكلاب والشركات ذات الصلة بالكلاب باتخاذ إجراءات احترازية. يتم تشجيع أصحاب الكلاب على التأكد من أن حيواناتهم الأليفة محدثة بلقاحات الجهاز التنفسي، والحد من الاتصال الوثيق مع الكلاب غير المعروفة، وتجنب مشاركة الماء أو أوعية الطعام مع الكلاب الأخرى. إذا ظهرت على الكلب أعراض مستمرة، فمن المهم أخذها إلى الطبيب البيطري للتقييم والعلاج.

يجب على الشركات ذات الصلة بالكلاب، مثل مرافق الإقامة ومربي الكلاب، أن تطلب إبقاء الكلاب المريضة في المنزل والنظر في طلب التطعيمات الكاملة قبل السماح بالوصول إلى مرافقها. يجب عليهم أيضًا ممارسة النظافة الجيدة، بما في ذلك التنظيف المستمر لبيوت الكلاب والمعدات، وضمان التهوية المناسبة، وغسل اليدين قبل التعامل مع الحيوانات الأليفة المختلفة.

التقارير الاستباقية:

حث الطبيب البيطري في ولاية تينيسي الأطباء البيطريين على الإبلاغ عن جميع حالات أمراض الجهاز التنفسي غير النمطية ومشاركة نتائج المختبر للمساعدة في تحديد المرض بشكل أكثر تحديدًا واستكشاف خيارات العلاج المحتملة. يوصى بإبلاغ أصحاب الحيوانات الأليفة بأهمية التطعيمات والحد من التفاعلات مع الكلاب ذات حالات التطعيم غير المعروفة في بيئات مثل حدائق الكلاب ومرافق الإقامة.

ومن خلال التعاون والتقارير الاستباقية للأطباء البيطريين، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل لهذا المرض التنفسي الجديد وتطوير علاجات فعالة لمكافحة انتشاره.