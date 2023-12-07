ملخص: مع استمرار تصفيات كرة القدم في المدرسة الثانوية في دالاس، هناك العديد من المباريات المثيرة التي نتطلع إليها. مع وجود مجموعة متنوعة من الألعاب المجدولة، إليك توقعاتنا لبعض أفضل المسابقات في منطقة دالاس.

يمكن لعشاق كرة القدم في مدرسة دالاس الثانوية أن يتوقعوا عطلة نهاية أسبوع مثيرة مع انطلاق الأسبوع الرابع من التصفيات. من المنافسات الشديدة إلى قصص المستضعفين المفاجئة، من المؤكد أن هذه الألعاب ستبقي المتفرجين على حافة مقاعدهم.

واحدة من أكثر المباريات المرتقبة هي بين North Crowley و Duncanville. بينما كان دنكانفيل قوة مهيمنة طوال الموسم، لا ينبغي الاستهانة بشمال كراولي. ومع ذلك، فإن توقعاتنا تميل نحو فريق Duncanville، نظرًا لأدائهم الرائع حتى الآن.

سيواجه جالينا بارك نورث شور وأوستن ويستليك أيضًا فيما يعد بمعركة بين فريقين قويين. أثبت فريق Galena Park North Shore نفسه كقوة هائلة، لكن أداء Westlake الثابت أكسبه ميزة طفيفة في توقعاتنا.

من المؤكد أن مباراة DeSoto ضد Southlake Carroll ستكون ممتعة للجمهور. لقد كان DeSoto قوة لا يستهان بها هذا الموسم، لكن دفاع ساوثليك كارول القوي قد يشكل تحديًا. توقعاتنا تفضل DeSoto، لكن هذه اللعبة يمكن أن تسير بسهولة في أي من الاتجاهين.

في مباراة Aledo vs. Forney، يعتبر Aledo هو المرشح الأوفر حظًا، حيث أظهر مهارة وتصميمًا استثنائيين طوال التصفيات. ومع ذلك، لا ينبغي استبعاد فورني، حيث أظهروا المرونة والقدرة على تحقيق المفاجآت في المباريات السابقة.

هذه مجرد أمثلة قليلة من المباريات المثيرة التي تحدث في تصفيات كرة القدم في مدرسة دالاس الثانوية. تأكد من متابعة الأحداث ومتابعة كل الأحداث بينما تتصارع الفرق على أرض الملعب.