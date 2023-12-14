عنوان جديد: رجل يحاول المطالبة بالجائزة الكبرى على الرغم من الاستبعاد، ويرافقه خارج فيلادلفيا في هارا

ملخص: حاول رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من فينيكسفيل، بنسلفانيا، المطالبة بالجائزة الكبرى لماكينات القمار النقدية في هارا فيلادلفيا على الرغم من وجوده في قائمة الاستبعاد مدى الحياة. تم اصطحاب الرجل إلى خارج المبنى وتم الاستشهاد به بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

في فيلادلفيا هاره في تشيستر، وقع حادث في 12 ديسمبر تورط فيه رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من فينيكسفيل. على الرغم من كونه مدرجًا في قائمة الاستبعاد مدى الحياة منذ يوليو 2018، إلا أن هذا الشخص حاول المطالبة بالجائزة الكبرى لماكينات القمار النقدية. ومع ذلك، فإن محاولته لم تدم طويلاً حيث قام أمن الكازينو بمرافقته على الفور من المبنى. تم استدعاء مسؤولي إنفاذ القانون من مكتب شرطة ولاية بنسلفانيا لإنفاذ الألعاب إلى مكان الحادث، وتم الاستشهاد بالرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

يسلط هذا الحادث الضوء على أهمية الالتزام بقوائم الاستبعاد والالتزام بلوائح الكازينو. تم وضع قائمة الاستبعاد لحماية كل من الكازينو وعملائه، ومنع الأفراد الذين لديهم تاريخ من السلوكيات الإشكالية من الوصول إلى المبنى.

وفي حادث منفصل وقع في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أبلغ رجل يبلغ من العمر 62 عامًا عن إضاعة 200 دولار في متجر هارا في فيلادلفيا. على الرغم من أنه ليس حادثًا كبيرًا مقارنة بقضية التعدي على ممتلكات الغير المذكورة سابقًا، إلا أنه بمثابة تذكير للزوار بتتبع متعلقاتهم الشخصية أثناء الاستمتاع بوسائل الراحة في الكازينو.

تظل سلامة العملاء وأمنهم أولوية قصوى بالنسبة إلى Harrah's Philadelphia، بالإضافة إلى الكازينوهات الأخرى. يساعد التنفيذ المنتظم لقوائم الاستبعاد والمراقبة الشاملة لأنشطة الكازينو على ضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع المشاركين. يتم تشجيع الزائرين على التعرف على قواعد وأنظمة الكازينو الذي يزورونه، بالإضافة إلى ممارسة عادات المقامرة المسؤولة.