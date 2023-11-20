تعديل جديد لتحسين المهارات في Starfield

لقد استحوذت لعبة Starfield المرتقبة من Bethesda على اهتمام اللاعبين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، مثل العديد من ألعاب الفيديو الحديثة، غالبًا ما تكون تحديثات ما بعد الإطلاق ضرورية لمعالجة المشكلات غير المتوقعة وتحسين طريقة اللعب. في حين أن Bethesda لم تصدر بعد تصحيحًا لتحسين نظام شجرة المهارات في Starfield، فقد تولت مجموعة من المعدِّلين المخصصين الأمور بأيديهم.

أصبح إصدار Starfield Pilgrimage، الذي طوره فريق بقيادة VollmetalDragon، متاحًا الآن على NexusMods. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز اتساق وتأثير المهارات في اللعبة، مما يجعل كل مهارة ذات معنى أكبر للاعبين. تمت إعادة صياغة العديد من المهارات وإعادة ترتيبها ضمن الفئات لضمان التوازن وإشراك اللاعبين بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام.

أحد التحسينات الملحوظة التي يقدمها هذا التعديل هو قدرة جميع المهارات الحرفية على فتح جميع الأبحاث المرتبطة بها. وهذا يعني أنه لم يعد يتعين على اللاعبين استثمار نقاط مهارات متعددة للوصول إلى جميع خيارات الصياغة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الوضع بتعيين نطاق المسح على 100 من البداية، مما يسمح للاعبين بمسح محيطهم بأمان من مسافة بعيدة. يتم أيضًا فتح نطاقات تكبير الماسح الضوئي واستخدام حزم التعزيز واستهداف السفن وأجهزة الدفع منذ البداية.

علاوة على ذلك، يعالج تعديل Pilgrimage المشكلات المتعلقة بمجلات الامتيازات Mining Monthly وFreestar Ranger Gunslinger's Guide، مما يضمن أنها لم تعد تُعتمد في الحصول على المهارات في فئات الامتيازات الخاصة بها.

مع استمرار Starfield في جذب اللاعبين على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox Series X|S، فإن توفر تعديل تحسينات المهارات هذا يوفر فرصة مثيرة لأولئك الذين ربما كانوا غير راضين عن نظام شجرة المهارات الأصلي للعبة. سواء كنت مستكشفًا متمرسًا أو لاعبًا جديدًا، فإن نموذج Starfield Pilgrimage يقدم منظورًا جديدًا لتطوير الشخصية وآليات اللعب في هذه الملحمة الفضائية المرتقبة.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني العثور على نموذج Starfield Pilgrimage؟

ج: يتوفر تعديل Starfield Pilgrimage للتنزيل على NexusMods.

س: هل يمكنني استخدام المود على Xbox؟

ج: نعم، التعديل متوافق مع إصدارات Xbox من Starfield.

س: هل يؤثر التعديل على توازن اللعب؟

ج: يهدف هذا التعديل إلى تعزيز التوازن وجعل المهارات أكثر إثارة للاهتمام، مما يضمن تجربة أفضل بشكل عام.

س: هل لا يزال بإمكاني استخدام التعديل إذا لم يكن لدي Xbox Game Pass؟

ج: نعم، يمكن استخدام التعديل بغض النظر عما إذا كان لديك Xbox Game Pass أم لا.