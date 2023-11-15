تصحيح Starfield Beta: تحول مثير للإعجاب لألعاب الكمبيوتر

بعد الإطلاق الباهت على الكمبيوتر الشخصي في سبتمبر، قامت Starfield بإجراء تحسينات كبيرة من خلال أحدث تصحيح تجريبي لها على Steam. من خلال معالجة العديد من المشكلات وتقديم ميزات جديدة، اتخذ مطور اللعبة Bethesda خطوات لتحسين تجربة الألعاب الشاملة.

أحد التحسينات الملحوظة لأصحاب بطاقات الرسومات Nvidia هو تضمين DLSS 2 وDLSS 3 لإعادة بناء الصور وإنشاء الإطارات. هذه الخيارات، التي كانت متاحة سابقًا فقط من خلال تعديلات المجتمع، توفر الآن أداءً واستقرارًا أفضل داخل اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا تحسين جودة FSR 2، مما يقلل من الشوائب في سيناريوهات معينة. ومع ذلك، فإن غياب XeSS، وهو حل آخر متعدد المنصات له فوائد محتملة، يمثل فرصة ضائعة كان من الممكن أن تؤدي إلى تحسين اللعبة بشكل أكبر.

من ناحية الأداء، يعرض التصحيح التجريبي تحسينات ملحوظة. مع الاستخدام الأفضل لوحدة المعالجة المركزية، يمكن للاعبين توقع زيادة في الأداء بنسبة 20% على أنظمة مثل Ryzen 7 7800X3D وتحسين معدل الإطارات بنسبة 17% على أنظمة Ryzen 5 3600 ذات المستوى الأدنى. تعمل هذه التحسينات على رفع مستوى تجربة اللعب بشكل كبير وتفتح إمكانية وضع الأداء لوحدات التحكم.

فيما يتعلق بالإعدادات الرسومية والقوائم، خطت Bethesda بعض الخطوات الكبيرة. تم دمج تعديلات DLSS ومجال الرؤية، والتي كانت من الإضافات المرغوبة للغاية، في اللعبة بنجاح. لسوء الحظ، لا تزال عناصر تحكم HDR تبدو غير جيدة وتفشل في مطابقة جهود المجتمع في إنتاج صور مثالية. يلزم إجراء مزيد من التحسين لمعالجة مشكلات مثل تعثر الاجتياز والأداء دون المتوسط ​​على وحدات معالجة الرسومات من Intel.

في حين أن التصحيح التجريبي يمثل خطوة مهمة للأمام لـ Starfield على الكمبيوتر الشخصي، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين. يجب على Bethesda الاستمرار في الاستثمار في تلميع اللعبة وحل التحديات العالقة للوصول إلى حالة مُرضية حقًا. مع الالتزام بالتحديثات المستمرة، يمكن للاعبين توقع تجربة غامرة وممتعة بشكل متزايد داخل عالم Starfield.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو DLSS؟

يرمز DLSS إلى Deep Learning Super Sampling، وهي تقنية طورتها شركة Nvidia تستخدم الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الصور ذات الدقة المنخفضة في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصورة والأداء.

2. ما هو FSR؟

FSR، أو FidelityFX Supersolution، هي تقنية ترقية AMD التي تعمل على تحسين أداء الألعاب من خلال عرض إطارات منخفضة الدقة ديناميكيًا وترقيتها لتتناسب مع دقة الشاشة.

3. ما هو XeSS؟

XeSS هو بديل Intel لـ DLSS وFSR، ويقدم فوائد مماثلة من حيث رفع مستوى جودة الصورة وتحسين الأداء. ومع ذلك، فإن XeSS غير متوفر حاليًا في Starfield.

4. كيف يعمل التصحيح التجريبي على تحسين الأداء؟

يعمل التصحيح التجريبي على تحسين استخدام وحدة المعالجة المركزية، مما يؤدي إلى تحسينات كبيرة في الأداء. يمكن للاعبين أن يتوقعوا لعبًا أكثر سلاسة ومعدلات إطارات أعلى على الأنظمة المتوافقة.

5. هل هناك أي تحسينات على قوائم الرسومات؟

نعم، يقدم التصحيح التجريبي تعديلات DLSS ومجال الرؤية، مما يسمح للاعبين بتخصيص تجربتهم المرئية في اللعبة. ومع ذلك، لا تزال القوائم تفتقر إلى التوضيحات الكافية للإعدادات الرسومية المختلفة، مما يترك مجالًا لمزيد من التحسين.

المصادر: بيثيسدا، ديجيتال فاوندري.