Starfield تصبح أكبر لعبة تم إطلاقها من Bethesda مع أكثر من 6 ملايين لاعب

حققت لعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية المرتقبة من Bethesda، إطلاقًا قياسيًا. وفقًا لإعلان Bethesda على Twitter، أصبحت Starfield بالفعل "أكبر إطلاق لعبة Bethesda على الإطلاق"، حيث جذبت أكثر من 6 ملايين لاعب اعتبارًا من 6 سبتمبر.

تم إصدار اللعبة في البداية في الوصول المبكر في 31 أغسطس ثم عالميًا في 6 سبتمبر. على الرغم من توفرها كلعبة Game Pass مجانية، إلا أن Starfield تقدم أداءً جيدًا بشكل استثنائي في كل من مخططات المبيعات الرقمية والمادية.

في مخطط مبيعات Steam العالمي، حصلت Starfield على المركز الثاني، في المرتبة الثانية بعد لعبة Counter-Strike: Global Offensive التي استمرت لفترة طويلة. مع حوالي 200,000 لاعب متزامن، تتفوق Starfield على عدد اللاعبين المتزامنين في ألعاب Bethesda RPG الشهيرة الأخرى مثل Skyrim وFallout 4 وThe Elder Scrolls Online.

بالإضافة إلى نجاحها في السوق الرقمية، سيطرت Starfield أيضًا على مخطط المبيعات المادية في المملكة المتحدة، متجاوزة ألقاب مثل Hogwarts Legacy وMario Kart 8 Deluxe. أداء اللعبة في السوق المادي مشابه لأداء ديابلو الرابع، والتي حققت نجاحًا رقميًا كبيرًا.

يمكن أن يُعزى نجاح Starfield إلى الجمع بين توفره على Game Pass ودعم المعجبين المتفانين. اختار العديد من مشتركي Game Pass شراء الإصدار الرقمي من اللعبة لإظهار الدعم لـ Xbox وBethesda Studios والتأكد من حصول اللعبة على الدعم المستمر وتحديثات المحتوى.

على الرغم من أن Bethesda لم تعلن عن أرقام المبيعات الرسمية للعبة Starfield، إلا أن إطلاق اللعبة المثير للإعجاب وقاعدة اللاعبين المتنامية جعلها تحقق نجاحًا كبيرًا. بفضل طريقة لعبها الغامرة لاستكشاف الفضاء، من المقرر أن تأسر Starfield اللاعبين لسنوات قادمة.

مصادر:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku