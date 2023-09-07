تطور ميكانيكا الغذاء في ستارفيلد بيثيسدا

في الإصدار المرتقب للعبة Starfield من Bethesda، لاحظ اللاعبون تغيرًا كبيرًا في آليات استهلاك الطعام مقارنةً بالعناوين السابقة مثل The Elder Scrolls 5: Skyrim. يبدو أن القدرة على إيقاف اللعبة مؤقتًا أثناء القتال لاستهلاك كميات وفيرة من الطعام من أجل الشفاء الفوري، وهو تقليد طويل الأمد في ألعاب Bethesda، قد ماتت في Starfield.

أعرب المجتمع عن خيبة أمله بسبب انخفاض قوة الشفاء للطعام في ستارفيلد. حصلت منشورات موقع Reddit على آلاف الأصوات المؤيدة، حيث عرض اللاعبون مخزونهم المليء بالسندويشات، متسائلين عن السبب في أن تناول عدد كبير من السندويشات لن يؤدي إلا إلى استعادة جزء صغير من صحتهم. يبدو أن الأطعمة الأساسية مثل السندويشات تقدم الحد الأدنى من الفوائد العلاجية، مما يجعلها غير ذات أهمية تقريبًا في مواقف القتال.

على عكس Skyrim، حيث يمكن للمواد الغذائية خفيفة الوزن استعادة مئات من نقاط الإصابة أو القدرة على التحمل عند استهلاكها بكميات كبيرة، تتطلب آليات الطعام في Starfield من اللاعبين الاعتماد بشكل أكبر على العبوات الطبية للشفاء العملي. وقد أدى هذا التحول إلى تجاهل العديد من اللاعبين للطعام تمامًا، حيث لم يعد وزن حمل كميات كبيرة من الطعام مبررًا بخصائصه العلاجية المحدودة.

ومع ذلك، فإن النظام الغذائي في Starfield يقدم بعض الفوائد. يمكن للاعبين ذوي مهارات الطهي صناعة أنواع مختلفة من الطعام والمواد المتعلقة به، مثل القطع، والتي لا توفر تعزيزات علاجية فحسب، بل توفر أيضًا تعزيزات لتجربة النقاط واستعادة الأكسجين والإقناع وإحصائيات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن شراء الأطعمة المتقدمة من البائعين في مدن مختلفة، مما يوسع نطاق الخيارات المتاحة للاعبين.

على الرغم من أن أيام "شفاء الجبن" قد تكون قد انتهت في Starfield، إلا أن اللعبة تقدم إمكانيات جديدة من خلال نظام الصياغة وعروض البائعين. في حين أن بعض اللاعبين قد يندبون التغيير في آليات الطعام، إلا أنه يضيف في النهاية عمقًا وواقعية إلى تجربة اللعب.

في الختام، فإن تطور ميكانيكا الطعام في Bethesda’s Starfield يجلب نهجًا أكثر دقة للشفاء والبقاء. في حين أن البعض قد يغفل التقليد القديم المتمثل في التوقف مؤقتًا أثناء المعارك لتناول الطعام من أجل الشفاء الفوري، فإن النظام الجديد يقدم تجربة لعب أكثر إستراتيجية وغامرة.

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