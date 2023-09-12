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Starfield: كيفية تحسين أداء FPS على جهاز الكمبيوتر باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
Starfield: كيفية تحسين أداء FPS على جهاز الكمبيوتر باستخدام وحدات معالجة الرسومات Nvidia

Starfield، اللعبة المرتقبة من المطور Bethesda، اجتاحت مجتمع ألعاب الفيديو. بفضل عالمها الضخم ومدنها ذات التفاصيل الدقيقة، فلا عجب أن يكون اللاعبون متحمسين للغوص في لعبة الخيال العلمي هذه التي تعتمد على تقمص الأدوار. ومع ذلك، أعرب بعض اللاعبين عن قلقهم بشأن أداء اللعبة، خاصة على أجهزة الكمبيوتر المزودة بوحدات معالجة الرسومات Nvidia.

افتراضيًا، يعمل Starfield على Xbox Series X|S بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وهو ما قد يكون مخيبًا للآمال بالنسبة للاعبين الذين يفضلون اللعب الأكثر سلاسة. على جهاز الكمبيوتر، قد يكون تحقيق معدل ثابت يبلغ 60 إطارًا في الثانية أمرًا غير متسق في الوقت الحالي.

ولحسن الحظ، يقدم الدليل الذي شاركه مستخدم Nexusmods المسمى Okhayko حلاً محتملاً. يقترح الدليل تمكين تقنية PCI Express التي تسمى Resizable BAR (تسجيل العنوان الأساسي) لأصحاب Nvidia. تسمح هذه التقنية لوحدة المعالجة المركزية بالوصول إلى ذاكرة وحدة معالجة الرسومات بشكل أكثر كفاءة، مما قد يؤدي إلى تحسين الأداء.

لتمكين Resizable BAR، سيحتاج مستخدمو Nvidia إلى تنزيل Nvidia Profile Inspector وإجراء التغييرات التالية في البرنامج:

1. حدد Starfield في القائمة المنسدلة للملف الشخصي.
2. انتقل إلى القسم 5.
3. قم بضبط ميزة rBAR على تمكين.
4. اضبط خيارات rBAR على 0x00000001.
5. اضبط الحد الأقصى لحجم rBAR على 0x0000000040000000.
6. اضغط على "تطبيق التغييرات" في الجزء العلوي الأيمن.

قد يؤدي تنفيذ هذه التغييرات إلى تعزيز أداء اللعبة، خاصة للاعبين الذين يستخدمون وحدات معالجة الرسومات RTX 30-Series. تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تصدر Nvidia تحديثات لبرنامج التشغيل في المستقبل القريب لتحسين طريقة لعب Starfield.

في الوقت الحالي، يقدم هذا الدليل حلاً محتملاً للاعبين الذين يبحثون عن تجربة ثابتة بمعدل 60 إطارًا في الثانية. ومع استمرار تطور اللعبة وإصدار التحديثات، فمن المحتمل أن يتحسن الأداء بشكل أكبر.

Starfield متاح الآن لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وXbox Series X|S، ويمكن لعبه دون أي تكلفة إضافية لمشتركي Xbox Game Pass.

مصادر:
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– [عنوان المصدر](source.com)

By مامفو بريشيا

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