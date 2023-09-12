ستارفيلد يتلقى إشادة كبيرة من ديفيد جافي، المؤلف المشارك للعبة God of War

Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، حظيت بإشادة كبيرة من اللاعبين والمطلعين على الصناعة على حدٍ سواء. أحد الشخصيات البارزة التي أبدت إعجابها باللعبة هو ديفيد جافي، أحد مؤسسي سلسلة God of War.

أعرب إميل باجليارولو، مدير التصميم والكاتب في ستارفيلد، عن اندهاشه من تعليقات جافي الإيجابية. انتقل Pagliarulo إلى Twitter لمشاركة أفكاره قائلاً: "من الواضح أن استمتاع المعجبين بعملك أمر لا يصدق. إن وجود زملائك من المطورين - وخاصة أولئك الذين تعرفهم وتحترمهم - فإن الاستمتاع بلعبتك هو مستوى آخر من الروعة.

جافي، المعروف بعمله في استوديوهات سانتا مونيكا وشارك في إنشاء امتيازات God of War وTwisted Metal التي نالت استحسان النقاد، لم يتراجع عن مدحه لـ Starfield. في الواقع، لقد ذهب إلى حد وصفها بأنها لعبته المفضلة للاعب الفردي على الإطلاق. خصصت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب إلى حد كبير للعبة منذ إطلاقها، مما سلط الضوء على كتابتها الاستثنائية.

حظيت لعبة Starfield باهتمام كبير منذ إصدارها، مع أرقام رائعة من اللاعبين. وصلت اللعبة إلى مليون لاعب متزامن في يوم الإطلاق، واعتبارًا من 1 سبتمبر، جمعت قاعدة لاعبين تبلغ 7 ملايين. هذه الأرقام بمثابة شهادة على الإثارة والترقب المحيط بالعنوان.

مع استمرار الاستقبال الإيجابي لـ Starfield، يمكن لبيثيسدا وفريق التطوير أن يفخروا بإنجازهم. لقد استحوذ عالم اللعبة الغامر وسرد القصص الآسر وطريقة اللعب القوية على قلوب اللاعبين والمحترفين في الصناعة على حدٍ سواء.

التعاريف:

– Starfield: لعبة طال انتظارها من تطوير Bethesda.

- ديفيد جافي: أحد مؤسسي سلسلة God of War وخبير في الصناعة.

- إميل باجليارولو: مدير التصميم وكاتب ستارفيلد.

- بيثيسدا: مطور وناشر ألعاب فيديو مشهور.

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