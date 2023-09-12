استقبال ستارفيلد: تجربة الحب أو الكراهية

Starfield، اللعبة المرتقبة من Bethesda، قوبلت باستقبال متباين من اللاعبين. البعض معجب باللعبة تمامًا، مشيدين بنطاقها الواسع واهتمامها بالتفاصيل. ومع ذلك، أعرب آخرون عن خيبة أملهم، لا سيما فيما يتعلق بالسفر السريع للعبة، وشاشات التحميل، ومعدل الإطارات.

كانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي معدل إطارات اللعبة. قبل إصدارها، أكدت Bethesda أن Starfield ستعمل بمعدل 30 إطارًا في الثانية. على الرغم من أن هذا القرار كان متوقعًا نظرًا للنطاق الهائل للعبة، إلا أنه ترك العديد من المشجعين يتوقون إلى وضع الأداء بمعدل 60 إطارًا في الثانية، والذي أصبح هو المعيار للإصدارات الحديثة.

قررت Digital Foundry، وهي مجموعة بارزة لتحليل الألعاب، التعمق في إمكانية تشغيل Starfield بمعدل 60 إطارًا في الثانية على Xbox Series X. وقد قاموا ببناء وحدة تحكم مخصصة باستخدام AMD 4800S Desktop Kit واستبدلوا وحدة معالجة الرسومات بـ RX 6700. مع تمكين FSR 2 وبدون مقياس دقة ديناميكي، تمكنوا من تحقيق 60 إطارًا في الثانية في البيئات المغلقة. ومع ذلك، فإن معظم اللعبة لا تزال تعمل بمعدل ثابت يتراوح بين 30 إلى 40 إطارًا في الثانية.

عندما تم تخفيض الدقة إلى 1440 بكسل، لتتوافق مع Xbox Series S، تم تشغيل اللعبة بمعدل ثابت يبلغ 40 إطارًا في الثانية مع ارتفاع عرضي إلى 60 إطارًا في الثانية. أدى هذا إلى قيام Digital Foundry باقتراح أن Bethesda يمكن أن تطلق وضع 40 إطارًا في الثانية للاعبين الذين لديهم شاشات عرض 120 هرتز، خاصة أولئك الذين لديهم شاشات ذات معدل تحديث متغير (VRR).

على الرغم من أن هذه النتائج مثيرة للاهتمام، فمن المهم ملاحظة أن Starfield مقيد حاليًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن نرى أن اللعبة لديها القدرة على تحقيق معدلات إطارات أعلى مع بعض التعديلات.

بشكل عام، كان الاستقبال في ستارفيلد مستقطبًا. سواء أحبها اللاعبون أو كرهوها، فلا يمكن إنكار الترقب والضجيج المحيط بهذا الإصدار الجديد الطموح.

التعاريف:

- معدل الإطارات: عدد الإطارات في الثانية المعروضة على الشاشة. تؤدي معدلات الإطارات الأعلى إلى حركة أكثر سلاسة في ألعاب الفيديو.

- وضع الأداء: وضع في ألعاب الفيديو يعطي الأولوية لمعدلات الإطارات الأعلى على الدقة الرسومية.

- البيئات المغلقة: مناطق داخل اللعبة أصغر حجمًا وأكثر احتواءًا.

– معدل التحديث المتغير (VRR): ميزة تسمح للشاشة بالمزامنة مع بطاقة الرسومات، مما يؤدي إلى لعب أكثر سلاسة.

مصادر:

– جيم سبوت: (المقالة المصدر)