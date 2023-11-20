Star Wars Jedi: Survivor: لعبة لا بد منها معروضة للبيع الآن

مع اقتراب موسم التسوق في الجمعة السوداء على قدم وساق، أصبح اللاعبون على أهبة الاستعداد للاستمتاع بوقتهم. Star Wars Jedi: Survivor متوفر الآن بسعر مخفض بشكل كبير يبلغ 25 دولارًا فقط في متاجر بيع بالتجزئة مختارة.

يمكن لعشاق الألعاب العثور على هذه الصفقة المذهلة في GameStop، حيث يتم تقديم اللعبة مقابل 30 دولارًا على PS5. ولكن هنا تكمن المشكلة: إذا اخترت شراء اللعبة من المتجر، فستحصل على خصم إضافي بقيمة 5 دولارات، مما يؤدي إلى انخفاض السعر الإجمالي إلى 25 دولارًا فقط. هذا هو أقل سعر رأيناه لـ Star Wars Jedi: Survivor حتى الآن، مما يجعله عرضًا لا يقاوم وأرخص بـ 10 دولارات مما أدرجته Best Buy وTarget حاليًا.

في حين أن هذه الصفقة حصرية لإصدار PlayStation 5، فلا داعي للقلق على مالكي Xbox Series X وS. على الرغم من أن سعر اللعبة يبلغ 35 دولارًا، فمن المحتمل أن ينطبق عليهم خصم الاستلام في المتجر بقيمة 5 دولارات أيضًا.

Star Wars Jedi: Survivor ليس فقط لمحبي Star Wars؛ إنها لعبة تنال إعجاب جميع اللاعبين. مع حصولها على تقييم عالٍ قدره 89 على OpenCritic، فقد تم الإشادة بها عالميًا بسبب طريقة لعبها الممتازة وتجربتها الغامرة. على الرغم من أن الإصدار الأصلي كان به بعض الأخطاء، فقد عمل المطورون بلا كلل لتوفير التحديثات والتصحيحات، مما أدى إلى تجربة لعب نظيفة ومصقولة.

هذه التكملة المرتقبة للعبة Star Wars Jedi: Fallen Order لعام 2019، تجري أحداثها بعد خمس سنوات من أحداث اللعبة الأولى. يتولى اللاعبون دور كال كيستيس، وهو فارس جيدي في مهمة لمواجهة الإمبراطورية. بفضل آليات القتال المحسنة وخيارات تخصيص الشخصيات المثيرة، تعدك Star Wars Jedi: Survivor برحلة لا تُنسى.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يمكنني شراء Star Wars Jedi: Survivor عبر الإنترنت؟

بينما تقدم GameStop صفقة داخل المتجر لـ Star Wars Jedi: Survivor، فمن المستحسن التحقق من موقع الويب الخاص بهم لمعرفة خيارات الشراء عبر الإنترنت.

هل ينطبق الخصم على منصات أخرى غير PS5؟

في حين تم تأكيد خصم الاستلام في المتجر بقيمة 5 دولارات حاليًا لإصدار PS5، فمن المحتمل أن يتمكن مالكو Xbox Series X وS أيضًا من الاستمتاع بنفس الخصم.

هل هناك أي مكافآت إضافية مع اللعبة؟

لا يذكر العرض الحالي أي مكافآت إضافية، ولكن من المفيد دائمًا مراجعة بائع التجزئة لمعرفة أي عروض ترويجية أو إضافات قد تكون متاحة.

المصادر: GameStop.com