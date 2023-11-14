حل شحن جديد وأنيق: Courant Mag:2

قم بترقية المنضدة الخاصة بك باستخدام حامل الشحن Courant Mag:2 الأنيق والمتعدد الاستخدامات. تم تصميمه ليكون حل شحن 2 في 1، وهو يتميز عن الآخرين بتصميماته المتميزة وميزاته المبتكرة. يتوفر Mag:2 إما بالكتان أو الجلد، ويقدم تصميمًا أنيقًا ومتطورًا يمتزج بسلاسة مع أي ديكور.

يتميز Mag:7.5 بشاحن MagSafe بقدرة 2 واط لأجهزة iPhone، ويوفر طريقة مريحة وخالية من المتاعب لشحن جهازك. تم تجهيز اللوحة الثانوية أدناه بهيكل سلكي بسيط وشاحن Qi بقدرة 5 وات، وهو مثالي لتشغيل AirPods وغيرها من الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي.

لا يتفوق Mag:2 في الأداء الوظيفي فحسب، بل يضيف أيضًا لمسة من الأناقة إلى مساحتك الخاصة. بفضل الجلد الإيطالي المصمم خصيصًا، والإطار المتين المصنوع من سبائك الزنك، وكابل النايلون المضفر، يجمع هذا الشاحن بسلاسة بين التكنولوجيا المتطورة والأناقة.

سواء كنت بحاجة إلى إجراء مكالمات أو FaceTime أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو متابعة الوصفات، فإن حامل Mag:2 مصمم لتوفير تجربة مشاهدة بدون استخدام اليدين. ما عليك سوى توصيل جهاز MagSafe iPhone الخاص بك أفقيًا أو رأسيًا بالشاحن لسهولة المشاهدة والاستخدام.

هل تبحث عن خيارات أكثر تنوعًا؟ تقدم Courant مجموعة من أجهزة الشحن المسطحة المثالية للاحتفاظ بها بالقرب من الباب لتخزين مفاتيحك وغيرها من الملحقات اليومية أثناء شحن جهاز iPhone الخاص بك. والجزء الأفضل؟ كل شيء معروض للبيع حاليًا، مع تخفيض الأسعار بنسبة 15% - وهي أفضل الخصومات التي شهدناها منذ أشهر.

قم بترقية إعداد الشحن الخاص بك باستخدام Courant's Mag:2 واستمتع بمزيج مثالي من الأناقة والوظيفة والراحة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

هل يمكنني شحن سماعات AirPods الخاصة بي باستخدام شاحن Courant Mag:2؟

نعم، يتميز Mag:2 بشاحن Qi بقدرة 5 وات يمكنه تشغيل AirPods وغيرها من الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي.

هل يدعم Courant Mag:2 الشحن الأفقي والرأسي؟

قطعاً! يسمح حامل Mag:2 بالشحن الأفقي والرأسي، مما يجعله مثاليًا لمختلف الأنشطة مثل مكالمات الفيديو وFaceTime ومشاهدة مقاطع الفيديو واتباع الوصفات.

هل هناك خيارات أخرى متاحة من كورانت؟

نعم، تقدم Courant مجموعة من أجهزة الشحن المسطحة المثالية لتخزين الملحقات اليومية أثناء شحن جهاز iPhone الخاص بك. تأتي أجهزة الشحن هذه أيضًا بخصم 15%، مما يجعله الوقت المثالي للحصول على واحدة.

أين يمكنني شراء شاحن Courant Mag:2؟

يمكنك العثور على شاحن Courant Mag:2 معروض للبيع على Amazon. ما عليك سوى زيارة موقع الويب الخاص بهم لاستكشاف الأنماط والنماذج المختلفة المتاحة.