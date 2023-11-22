استقرار بدء تشغيل الذكاء الاصطناعي الجديد يقدم الذكاء الاصطناعي نشرًا مستقرًا للفيديو، وهو نموذج لإنشاء فيديو مفتوح المصدر

كشفت شركة Stability AI، وهي شركة ناشئة واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، عن منتج رائد يسمى Stable Video Diffusion. يتمتع نموذج الذكاء الاصطناعي هذا بالقدرة على تحويل الصور الموجودة إلى مقاطع فيديو عن طريق تحريكها، وهو أحد نماذج توليد الفيديو القليلة المتاحة للاستخدام مفتوح المصدر. يأتي إطلاق Stable Video Diffusion في وقت تهيمن فيه الفوضى في OpenAI على العناوين الرئيسية، مما يعرض مرونة Stability AI والتركيز على خريطة طريق منتجاتها.

إن نشر الفيديو الثابت حاليًا في مرحلة "معاينة البحث"، حيث يجب على المستخدمين المهتمين الموافقة على شروط استخدام محددة. توضح هذه المصطلحات التطبيقات المقصودة لـ Stable Video Diffusion، مثل الأدوات التعليمية والإبداعية، بالإضافة إلى التصميم والعمليات الفنية الأخرى. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن التمثيل الواقعي أو الحقيقي للأشخاص أو الأحداث ليس من بين الاستخدامات المقصودة.

على الرغم من أن هذا الابتكار من الذكاء الاصطناعي المستقر يحمل إمكانات هائلة، إلا أن هناك مخاوف بشأن احتمال إساءة استخدامه. وبالنظر إلى تاريخ معاينات أبحاث الذكاء الاصطناعي المماثلة، بما في ذلك الإصدارات السابقة لـ Stability AI، هناك احتمال أن يتم استغلال النموذج على الويب المظلم. ولمواجهة ذلك، من الضروري أن يكون لدى Stable Video Diffusion مرشح محتوى مدمج لمنع إساءة الاستخدام. تم إساءة استخدام الإصدار السابق من نموذج Stability AI، Stable Diffusion، لإنشاء محتوى للبالغين غير متفق عليه، مما يسلط الضوء على أهمية تنظيم المحتوى.

يتكون نظام نشر الفيديو المستقر من نموذجين، هما SVD وSVD-XT. يمكن لـ SVD تحويل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو بدقة 576 × 1024 مع 14 إطارًا، بينما يزيد SVD-XT الإطارات إلى 24. يتمتع كلا الطرازين بالقدرة على إنشاء مقاطع فيديو بمعدل يتراوح من ثلاثة إلى 30 إطارًا في الثانية.

وفقًا للورقة البيضاء المصاحبة لـ Stable Video Diffusion، تم تدريب SVD وSVD-XT على مجموعة بيانات تتضمن ملايين من مقاطع الفيديو. تضمنت عملية التدريب ضبط النماذج على مجموعة أصغر من مئات الآلاف إلى مليون مقطع. لا يزال أصل مقاطع الفيديو التدريبية هذه غير واضح، كما هو الحال مع تضمين أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر. من المحتمل أن يواجه الذكاء الاصطناعي المستقر ومستخدمو Stable Video Diffusion تحديات قانونية وأخلاقية إذا تم استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

على الرغم من قيوده، والتي تشمل عدم القدرة على إنشاء مقاطع فيديو بدون حركة أو تحركات بطيئة للكاميرا، أو عرض النص بشكل مقروء، أو إنتاج صور دقيقة للوجوه والأشخاص بشكل متسق، فإن Stability AI متفائل بشأن قابلية توسيع النماذج. لقد ذكروا أنه يمكن تكييف النماذج لحالات الاستخدام مثل إنشاء عروض بزاوية 360 درجة للأشياء.

لدى Stability AI خطط طموحة لمستقبل نشر الفيديو المستقر. إنهم يعملون على تطوير مجموعة من النماذج التي ستعتمد على قدرات SVD وSVD-XT وتوسعها. بالإضافة إلى ذلك، يقومون بتطوير أداة "تحويل النص إلى فيديو" على شبكة الإنترنت والتي ستسمح للمستخدمين بمطالبة النماذج بالنص. والهدف النهائي هو التسويق، مع تطبيقات محتملة في مجالات الإعلان والتعليم والترفيه وغيرها.

مصادر:

– الذكاء الاصطناعي للاستقرار: [stability-ai.com](https://stability-ai.com)

– فوربس: [forbes.com](https://www.forbes.com)