اعتبرت كنيسة القديس ستيفن التابعة لـ Streator غير آمنة، وانتقلت الجماعة إلى كنيسة القديس أنتوني

ملخص: بعد أن كشف فحص احترافي أن كنيسة سانت ستيفن في ستريتور، إلينوي كانت متدهورة وغير آمنة للاستخدام، أصدر الأسقف لويس تيلكا من أبرشية بيوريا مرسومًا بأن المبنى لن يكون مكانًا للعبادة بعد الآن. انتقلت الجماعة منذ ذلك الحين إلى كنيسة القديس أنطونيوس، التي أصبحت الكنيسة الرئيسية لرعية القديس ميخائيل رئيس الملائكة. لقد اعتبر المهندسون أن كنيسة القديس ستيفن غير قابلة للإصلاح من الناحيتين العملية والاقتصادية.

الظروف غير الآمنة تؤدي إلى النقل

بناء على طلب من القس المونسنيور القس. فيليب هالفاكر، تم إجراء فحص احترافي للمبنى في كنيسة القديس ستيفن. أفاد المهندسون المدنيون والإنشائيون أن جدران الأساس الخرسانية للكنيسة لم تستوف الحد الأدنى من المعايير المدنية للسلامة الهيكلية. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت على الجدران المبنية من الطوب علامات التشقق والتدهور العام. وخلص المهندسون إلى ضرورة هجر المبنى بسبب المخاوف على السلامة العامة.

الإصلاحات غير المجدية وإزالة الأشياء المقدسة

بُذلت جهود لاستكشاف طرق إصلاح الأساس الهيكلي لكنيسة القديس ستيفن. ومع ذلك، فقد تقرر أن الملاط الموجود في جدران البناء لن يتحمل الضغط اللازم، ومن المحتمل أن ينهار المبنى. ونتيجة لذلك، أصدر الأسقف تيلكا مرسومًا يقضي بإحالة الكنيسة إلى الاستخدام الدنيوي. سيتم إزالة الأشياء المقدسة من الكنيسة، بما في ذلك المذبح، ومعاملتها على أنها مقدسة، مع إمكانية نقلها إلى كنائس كاثوليكية أخرى.

الانتقال إلى كنيسة القديس أنطونيوس

بدأت جماعة كنيسة القديس ستيفن الآن في إقامة قداسات منتظمة في كنيسة القديس أنتوني، الواقعة في 407 S. Park St. في حين أن كنيسة القديس أنتوني ليس لديها مشكلات فورية تتعلق بسلامة الحياة، فإنها تتطلب إصلاحات كبيرة تقدر تكلفتها بحوالي 4 دولارات. مليون دولار، وفقاً لشركة الهندسة المعمارية Healy-Bender-Patton & Been. وفي هذه الأثناء ستكون كنيسة القديس أنطونيوس بمثابة الكنيسة الرئيسية لرعية القديس ميخائيل رئيس الملائكة.

الأهمية التاريخية والإغلاق

تأسست أبرشية سانت ستيفن في الأصل عام 1883 على يد الأمريكيين السلوفاك، وتتمتع بأهمية تاريخية باعتبارها أول أبرشية كاثوليكية شكلها الأمريكيون السلوفاكيون في الولايات المتحدة. تم تشييد مبنى الكنيسة عام 1906. القس المونسنيور. قارن فيليب هالفاكر إغلاق الكنيسة بالشعور بفقدان أحد أفراد الأسرة أو خروج أفراد الأسرة من المنزل.

في الختام، أدت الحالة المتدهورة لكنيسة القديس ستيفن في ستريتور إلى تدهورها إلى الاستخدام الدنيوي. انتقلت الجماعة إلى كنيسة القديس أنطونيوس، والتي ستكون الآن بمثابة كنيستهم الرئيسية. اعتبرت الجهود المبذولة لإصلاح المبنى غير مجدية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.