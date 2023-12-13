نيكولاس سميث يعلن عن خطط لتكملة أكثر حزنًا ورعبًا لفيلم "Munger Road"

كشف الكاتب والمخرج نيكولاس سميث في سانت تشارلز عن نيته إنشاء تكملة لفيلمه الشهير "Munger Road" الذي صدر منذ أكثر من عقد من الزمن. يعد الجزء الثاني الذي يحمل عنوان "Munger Road Part 2" بأن يكون تجربة أكثر كثافة ومليئة بالإثارة مقارنة بسابقه. ويخطط سميث لبدء التصوير في خريف العام المقبل.

الفيلم الأصلي، الذي صدر عام 2011، مستوحى من الفولكلور المحلي المحيط بمسارات القطارات المسكونة على طريق مونجر في واين. لقد حقق نجاحًا كبيرًا كفيلم مستقل، مع المرشح لجائزة الأوسكار بروس دافيسون في دور قيادي. وأشاد الناقد السينمائي الشهير روجر إيبرت بالتلاعب الماهر بالظلام والضعف في الفيلم، ومنحه مراجعة بثلاث نجوم.

يعتزم سميث تعيين التكملة بعد 15 عامًا من أحداث النسخة الأصلية في سانت تشارلز. وبينما ظل صامتًا بشأن تفاصيل الحبكة، فقد ألمح إلى عودة الشخصيات المألوفة بالإضافة إلى تقديم شخصيات جديدة. سيتم التصوير في مواقع مختلفة في جميع أنحاء سانت تشارلز، بما في ذلك طريق مونجر وفندق بيكر، مع دمج إعدادات جديدة.

سيشكل "Munger Road Part 2" خاتمة السلسلة وسيغلق أي قصة لم يتم حلها من الفيلم الأول. صرح سميث أن الجمهور سيكون سعيدًا بمواكبة هذه الشخصيات ومشاهدة كيف يتكشف كل شيء.

لتعزيز الجو الواقعي للفيلم، يخطط سميث للاستفادة من الممثلين المحليين والمقيمين من سانت تشارلز كإضافات. وهو يعتقد أن إشراك أفراد مطلعين على المنطقة يزيد من مصداقية أفلامه، بغض النظر عن معرفة الجمهور بها.

بعد أن نشأ في سانت تشارلز واختبر شخصيًا الطبيعة المخيفة لطريق مونجر، كانت أفلام سميث مستوحاة دائمًا من البيئة المحيطة به. واجه الممثلون الأصليون وطاقم العمل أحداثًا غريبة أثناء التصوير، مثل الصوت غير المبرر لطفل يبكي تم التقاطه بواسطة ميكروفون أحد الممثلين في الغابة في الساعة 3 صباحًا. بعد الإصدار، اضطرت شرطة بارتليت إلى وضع ضابط على طريق مونجر بسبب السكان المحليين. اختبار الأسطورة.

مع ميزانية أكبر واستخدام الكاميرات الرقمية الحمراء، يهدف سميث إلى إنشاء تكملة مذهلة بصريًا من شأنها أن تنافس الإنتاجات ذات الميزانية الكبيرة. وهو يعترف بأن جائحة كوفيد-19 والإضرابات الصناعية أثرت على عملية التخطيط، لكنه يعتقد أن الآن هو الوقت المناسب لمواصلة القصة.

من المقرر أن يبدأ إنتاج "Munger Road Part 2" في سبتمبر 2024، ومن المقرر أن يكون تاريخ الإصدار في خريف 2025. وفي غضون ذلك، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بـ "Munger Road" الأصلي على Prime Video.