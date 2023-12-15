ملخص: كشفت دراسة حديثة عن فوائد صحية غير متوقعة لشرب القهوة، مما يتعارض مع الاعتقادات السابقة بأن المشروبات الشعبية قد تكون ضارة. على عكس الافتراضات الشائعة، تم ربط استهلاك القهوة المعتدل بانخفاض خطر الإصابة ببعض الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الكبد ومرض باركنسون.

وفقا لدراسة بحثية جديدة مفاجئة، فإن الافتراض القديم بأن القهوة تضر بصحتنا قد يحتاج إلى إعادة النظر. خلافا للاعتقادات السابقة، تكشف النتائج أن شرب كميات معتدلة من القهوة يمكن أن يكون له في الواقع العديد من الآثار الإيجابية على صحتنا.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بين عشاق القهوة. واقترحت دراسات سابقة وجود علاقة بين استهلاك القهوة ومشاكل القلب، لكن هذا البحث الجديد يتناقض مع هذه الادعاءات. ويكشف أن شاربي القهوة المعتدلين، الذين يستهلكون حوالي ثلاثة إلى خمسة فناجين يوميا، لديهم احتمالية أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

اكتشاف آخر غير متوقع هو التأثير الوقائي المحتمل للقهوة ضد سرطان الكبد. وجد الباحثون أن الأفراد الذين ينغمسون في استهلاك القهوة، ضمن الحدود المقبولة، لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الكبد. وهذا يتناقض مع المخاوف السابقة من أن تناول القهوة قد يؤدي إلى تلف الكبد.

علاوة على ذلك، تسلط الدراسة الضوء على وجود صلة محتملة بين تناول القهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون. تبين أن شاربي القهوة المعتدلين أقل عرضة للإصابة بالاضطراب العصبي مقارنة بمن لا يشربونها. تشير هذه النتائج إلى أن بعض المركبات الموجودة في القهوة قد تمتلك خصائص وقائية للأعصاب.

في الختام، تتحدى هذه الدراسة الرائدة المعتقدات السائدة سابقًا حول التأثيرات الصحية للقهوة. يبدو أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يقدم العديد من الفوائد المدهشة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الكبد ومرض باركنسون. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستهلاك المفرط قد لا يزال له آثار ضارة، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء هذه الفوائد الصحية بشكل كامل.