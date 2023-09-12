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صور تجسسية تكشف عن تصميم صندوق السيارة الكهربائية من شركة Xiaomi، والتقدم نحو الإنتاج الضخم في عام 2024

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
صور تجسسية تكشف عن تصميم صندوق السيارة الكهربائية من شركة Xiaomi، والتقدم نحو الإنتاج الضخم في عام 2024

ظهرت مؤخرًا صورة تجسس مسربة، توفر نظرة خاطفة على سيارة Xiaomi الكهربائية المرتقبة. وتظهر الصورة التصميم الفريد لصندوق السيارة، والذي يحمل تشابهًا مذهلاً مع علبة سماعات Xiaomi Buds 4 Pro أو منفذ شحن USB-C الموسع.

تكشف الصور عن صندوق واسع بفتحة كبيرة وأرضية مسطحة، مصحوبًا بنقاط ربط متعددة لتأمين البضائع. ويضيف غطاء صندوق الأمتعة المصنوع من الزجاج لمسة من الرقي إلى المظهر العام للسيارة. علاوة على ذلك، تقدم الصور التجسسية لمحات من تفاصيل التصميم الأخرى، بما في ذلك الواجهة الأمامية الأنيقة والديناميكية الهوائية التي تتميز بشبكة كبيرة ومصابيح أمامية مائلة إلى الخلف، بالإضافة إلى نهاية خلفية أنيقة مع خط سقف مائل وضوء خلفي كامل العرض.

وبينما لم تصدر شركة Xiaomi أي معلومات رسمية حول سيارتها الكهربائية، تشير التقارير والتسريبات إلى أنها ستكون نموذجًا متطورًا يهدف إلى التنافس مع أمثال Tesla وغيرها من شركات صناعة السيارات البارزة. ومن المتوقع أن تكون السيارة مجهزة ببطارية قوية تبلغ 101 كيلووات في الساعة، مما يوفر نطاقًا يزيد عن 800 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تتضمن ميزات مساعدة السائق المتقدمة.

أفاد Lu Weibing، رئيس مجموعة Xiaomi، سابقًا أن التقدم المحرز في مشروع السيارات الخاص بهم قد تجاوز التوقعات الأولية. ونتيجة لذلك، فإن شركة Xiaomi تسير على الطريق الصحيح لبدء الإنتاج الضخم لسيارتها الكهربائية في النصف الأول من عام 2024.

وفي الختام، يقدم تسريب الصور التجسسية لمحة عن السيارة الكهربائية القادمة من شركة Xiaomi، حيث تعرض تصميم صندوقها المميز وتلمح إلى ميزاتها الراقية. ومع الإنتاج الضخم المقرر في عام 2024، تهدف شركة Xiaomi إلى ترك بصمة في صناعة السيارات الكهربائية، والتنافس مع اللاعبين الراسخين وتقديم خيار متطور ومتقدم تقنيًا للمستهلكين.

مصادر:
– المقال الأصلي عن شهادة Bluetooth SIG وصور تجسس.

By غابرييل بوتا

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