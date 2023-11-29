ميزات جديدة وتحديثات مثيرة: استعد لـ Spotify Wrapped 2023

لقد عاد Spotify Wrapped، وهو هنا لتزويد عشاق الموسيقى بالتعمق في عادات الاستماع لديهم. هذا العام، قدمت Spotify العديد من الميزات الجديدة التي ستمنح المستخدمين تجربة مغلفة أكثر تخصيصًا وجاذبية. استعد لاكتشاف رؤى مثيرة للاهتمام حول الفنانين والأنواع والمدن المفضلة لديك، بالإضافة إلى طرق فريدة للتواصل مع الأصدقاء من خلال الموسيقى.

إحدى الإضافات البارزة إلى Spotify Wrapped 2023 هي "Me in 2023". تتيح هذه الميزة للمستخدمين التعرف على الشخصيات التي أنشأها Spotify والتي تمثل عادات الاستماع الخاصة بهم. سواء كنت متحولًا، وتنتقل بسرعة من فنان إلى آخر، أو نجمًا يستمتع بالموسيقى الخفيفة والمبهجة، أو كيميائيًا ينظم قوائم التشغيل الخاصة بك، فهناك شخصية تناسب الجميع.

تحديث مثير آخر هو تقديم "Sound Town". استنادًا إلى بيانات الاستماع الخاصة بك وتقارب الفنان المشترك، سيطابقك Spotify مع مدينة من أي مكان حول العالم. اكتشف المواقع التي تتناسب مع ذوقك الموسيقي واستكشف المشاهد النابضة بالحياة لمدن الموسيقى المختلفة.

سيلاحظ أيضًا عشاق Spotify Wrapped منذ فترة طويلة تحسينات على الميزات المألوفة. سيتم الآن عرض "أفضل 5 أنواع" بتصميم جذاب مستوحى من الساندويتش، مما يمنحك لمحة سريعة عن أنواع الموسيقى المفضلة لديك. بالإضافة إلى ذلك، فإن قسم "أفضل 5 فنانين" يتجاوز القائمة، مما يسمح لك بمعرفة الشهر الذي بلغ فيه استماعك لكل فنان ذروته. هل استمعت إلى تايلور سويفت أكثر من غيرها خلال الشهر الذي حضرت فيه جولة Eras Tour؟ الآن يمكنك معرفة ذلك.

علاوة على ذلك، تعمل Spotify على تحسين ميزة "Wrapped Feed"، التي تجمع جميع العناصر المثيرة لـ Wrapped في مكان واحد. على شاشة Spotify الرئيسية، يمكنك الوصول إلى أفضل قوائم التشغيل التحريرية، والتحقق من البضائع الخاصة بالفنانين المفضلين لديك، والعثور على الحفلات الموسيقية القريبة، وغير ذلك الكثير. إنه مركز للمحتوى الموسيقي المصمم خصيصًا لك.

في الأسبوع الأول بعد الإطلاق، سيرشد DJ AI الخاص بـ Spotify المستمعين خلال تجربتهم الشخصية. اسمح لـ AI DJ بتنظيم رحلة مصممة خصيصًا خلال عامك في الموسيقى، وتسليط الضوء على الأغاني والفنانين واللحظات المفضلة لديك.

وأخيرًا، Wrapped Blend هي ميزة تتيح لك دعوة الأصدقاء لإنشاء مزيج ودمج جميع أفضل أغانيك لهذا العام في قائمة تشغيل واحدة مشتركة. إنها طريقة رائعة لمقارنة أذواق الموسيقى واكتشاف مسارات جديدة والاحتفال بقوة الموسيقى مع أصدقائك.

يعد Spotify Wrapped 2023 بأن يكون تجربة غامرة وآسرة لجميع محبي الموسيقى هناك. لذا، قم بتحديث تطبيق Spotify الخاص بك، واستكشف أحدث إصدار من Wrapped، وابدأ في رحلة موسيقية تحتفي بذوقك الفريد واتصالك بعالم الموسيقى.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني الوصول إلى Spotify Wrapped الخاص بي؟

ج: تأكد من تحديث تطبيق Spotify الخاص بك إلى الإصدار الأحدث. يمكنك الوصول إلى تطبيق Wrapped in Spotify على كل من أجهزة iOS وAndroid. بمجرد فتح التطبيق المحدث، ستكون التجربة المغلفة مرئية على شاشتك الرئيسية.

س: متى سيصدر Spotify Wrapped؟

ج: أطلقت Spotify Wrapped 2023 في 29 نوفمبر الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي، أي قبل يوم واحد من العام الماضي.

س: ما هي الفترة التي يغطيها Spotify Wrapped؟

ج: على الرغم من عدم مشاركة تواريخ محددة، فإن نافذة الاستماع لـ Wrapped في Spotify تكون تقريبًا من 1 يناير إلى بضعة أسابيع قبل الإطلاق. ينتهي جمع البيانات عادةً في 31 أكتوبر.

المصادر: [مدونة Spotify](https://www.spotify.com/wrapped2023)