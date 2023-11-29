ينشأ الإحباط عندما تواجه مواجهات Spotify المغلفة مواطن خلل فنية

لقد تركت Spotify Wrapped، الميزة السنوية المرتقبة والتي تكشف عن رؤى الاستماع المخصصة، العديد من المستخدمين بخيبة أمل بسبب الأخطاء الفنية. على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء التي بذلتها Spotify لجعل Wrapped متاحًا على الويب لأول مرة، إلا أن التجربة فشلت في تحميلها للعديد من الأفراد.

فبدلاً من أن يتم الترحيب بهم من خلال صفحة تسجيل الدخول عند زيارة موقع Spotify.com/wrapped، واجه بعض المستخدمين (وأنا منهم) صفحة ويب فارغة محبطة ومزينة بالكلمات المخيفة "500 خطأ داخلي في الخادم". غمرت التقارير X (Twitter سابقًا)، حيث أعرب المستخدمون عن إحباطهم من مواجهة نفس المشكلة عبر كل من إصدارات سطح المكتب والهاتف المحمول لصفحة الويب Spotify Wrapped.

بعد إجراء تحقيق دقيق، من الواضح أن الموقع متاح فقط بشكل متقطع لقلة مختارة. في حالتي، وبعد عدة محاولات، تمكنت من الوصول إلى الموقع، فقط لتستقبلني رسالة خطأ بعد تحديث الصفحة. نظرًا لأن أعدادًا كبيرة من المستخدمين تغمر Spotify في اندفاعهم للحصول على تقاريرهم المغلفة، فقد تكافح المنصة لتلبية الطلب الهائل.

تواصلت The Verge مع Spotify للاستعلام عن أي مشكلات معروفة ولكنها لم تتلق ردًا فوريًا. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت Spotify على علم بالأخطاء الفنية التي تعاني منها شركة Wrapped أو ما إذا كانت تعمل على إيجاد حل لها.

على الرغم من أن إصدار الويب من Wrapped يواجه مشكلات، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى تقريرهم المخصص من خلال تطبيق Spotify للجوال المتوفر على أجهزة Android وiOS. قدمت Spotify ميزات جديدة ومثيرة لـ Wrapped هذا العام، مثل ميزة "Sound Town" التي تخصص للمستخدمين مدينة افتراضية بناءً على تفضيلاتهم الموسيقية على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الشخصية لتعكس عادات الاستماع الفريدة للفرد.

مع استمرار ارتفاع الترقب لـ Spotify Wrapped، يأمل المستخدمون في جميع أنحاء العالم أن تعالج Spotify المشكلات التقنية على الفور، مما يسمح لهم بالانغماس في انعكاس شامل لرحلتهم الموسيقية خلال عام 2023.

أسئلة وأجوبة

س: لماذا أواجه "خطأ داخلي في الخادم" على صفحة ويب Spotify الملفوفة؟



ج: يواجه Spotify Wrapped خللًا فنيًا يمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى رؤى الاستماع المخصصة الخاصة بهم. يحدث هذا الخطأ عندما يواجه الخادم الذي يستضيف صفحة الويب مشكلة ويتعذر عليه تلبية الطلب.

س: هل Spotify على علم بالمشكلة؟



ج: لقد تواصلت The Verge مع Spotify للتوضيح ولكنها لم تتلق ردًا فوريًا فيما يتعلق بالمشكلات الفنية التي تؤثر على Wrapped. من الضروري ملاحظة أن Spotify قد يعمل بجد لحل الموقف.

س: هل لا يزال بإمكاني الوصول إلى Spotify Wrapped على تطبيق الهاتف المحمول؟



ج: نعم، على الرغم من المشكلات التي تمت مواجهتها في إصدار الويب من Wrapped، لا يزال بإمكان المستخدمين الاستمتاع بتقريرهم المخصص من خلال الوصول إلى تطبيق Spotify للهاتف المحمول المتوفر على أجهزة Android وiOS.

س: ما هي الميزات الجديدة المقدمة في Spotify Wrapped لهذا العام؟



ج: هذا العام، يوفر Spotify Wrapped للمستخدمين "مدينة صوتية" تتوافق مع تفضيلاتهم الموسيقية على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء الشخصية بناءً على عادات الاستماع الفريدة للفرد، مما يعزز التجربة الشخصية.