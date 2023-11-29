Spotify Wrapped 2023: انطلق في رحلة عميقة إلى رحلتك الموسيقية

عشاق الموسيقى يفرحون! إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى عندما تكشف Spotify عن حملتها المرتقبة للغاية، والتي تتيح للمستخدمين التعمق في سجل الاستماع المخصص لهم اعتبارًا من عام 2023. توفر هذه الميزة تحليلاً شاملاً لأفضل الفنانين والألبومات والأغاني والبودكاست والمزيد. مع 574 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يستمعون إلى Spotify هذا العام، أصبحت الإثارة واضحة.

فكيف يمكنك الوصول إلى بيانات Spotify Wrapped 2023 الخاصة بك؟ هيا نكتشف.

متى يتم إطلاق Spotify Wrapped 2023؟

هذا العام، تم إصدار Spotify Wrapped قبل يوم واحد من السنوات السابقة. تم عرضه لأول مرة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الأربعاء 29 نوفمبر، مما فاجأ المشجعين المتحمسين بوصوله المبكر.

كيفية عرض Spotify Wrapped 2023:

لتنغمس في عالم Spotify Wrapped 2023 الساحر، ما عليك سوى النقر على تحديد "ملفوف" الموجود أعلى الصفحة الرئيسية في تطبيق Spotify للهاتف المحمول (متوفر لنظامي التشغيل iOS وAndroid). وبدلاً من ذلك، يمكنك زيارة Spotify.com/Wrapped لاستكشاف رحلتك الموسيقية. ومع ذلك، كانت هناك تقارير عن مواجهة المستخدمين لصعوبات في الوصول إلى المنصة من خلال رابط الويب في صباح يوم الإطلاق.

هل تواجه مشكلات مع Spotify Wrapped؟

إذا واجهت أي مشكلة في الوصول إلى Spotify Wrapped من خلال رابط الويب Spotify.com/Wrapped (والتي يبدو أنها مشكلة شائعة للعديد من المستخدمين)، فلا تقلق! لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالتجربة باستخدام تطبيقات iOS أو Android التي توفرها Spotify.

ما هو سبوتيفي ملفوفة؟

ظهرت خدمة Spotify Wrapped لأول مرة في عام 2015 تحت اسم "Year in Music". أتاحت هذه الميزة للمستخدمين اكتشاف الفنانين الذين استمعوا إليهم أكثر خلال العام السابق. منذ ذلك الحين، عملت Spotify باستمرار على تحسين التصميم الرسومي وميزات البيانات الشخصية، وأعادت تسميتها إلى Spotify Wrapped في العام التالي. وقد زادت شعبية الحملة التسويقية، حيث جذبت المستخدمين بأفكارها الفريدة وجاذبيتها البصرية.

هل يمكنك الوصول إلى بيانات Spotify Wrapped السابقة؟

اعتبارًا من الآن، لا تقدم Spotify خيارًا للوصول إلى إحصائيات Spotify Wrapped للعام السابق. ومع ذلك، يمكنك استعادة السحر من خلال العثور على قوائم تشغيل Spotify Wrapped السابقة على تطبيق Spotify أو موقع الويب. ما عليك سوى البحث عن "ملفوف" متبوعًا بالعام الذي تريده لبدء رحلة موسيقية مليئة بالحنين إلى الماضي.

متى يبدأ Spotify Wrapped في جمع البيانات؟

على الرغم من أن Spotify لم تؤكد رسميًا الموعد النهائي لتتبع البيانات هذا العام، إلا أنها ذكرت في منشور بتاريخ 26 أكتوبر أن Wrapped يحسب البيانات من قبل عيد الهالوين. في السنوات السابقة، امتد جمع البيانات من 1 يناير إلى 31 أكتوبر. لذا، استعد واستعد لاكتشاف أبرز أعمالك الموسيقية منذ ذلك الحين.

من سيحصل على التاج كأفضل فنان على Spotify لعام 2023؟

مع أكثر من 26.1 مليار استماع عالمي، حصلت تايلور سويفت على لقب أفضل فنانة عالمية على Spotify لعام 2023. وانضم إليها في المراكز الخمسة الأولى كل من Bad Bunny وThe Weeknd وDrake وPeso Pluma، وجميعهم تركوا بصماتهم الموسيقية على العالم.

الآن، استعد للانغماس في عالم Spotify Wrapped 2023 الساحر والاحتفال بالفنانين والأغاني التي قدمت الموسيقى التصويرية لعامك!