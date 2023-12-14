تقدم Spotify قوائم تشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الموسيقى

يختبر عملاق بث الموسيقى Spotify ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. تم اكتشاف الميزة، المعروفة باسم "قوائم التشغيل AI"، مؤخرًا بواسطة أحد مستخدمي TikTok وتم تأكيدها بواسطة Spotify. باستخدام قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين الوصول إلى واجهة على طراز chatbot حيث يمكنهم إدخال المطالبات أو الاختيار من بين الأفكار المقترحة لإنشاء قوائم تشغيل مخصصة.

وفقًا للقطات الشاشة التي شاركها المستخدم، يمكن الوصول إلى ميزة قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من علامة التبويب "مكتبتك" من خلال النقر على زر علامة الجمع. من هناك، يمكن للمستخدمين كتابة مطالبتهم أو تحديد اقتراحات محددة مسبقًا مثل "التركيز في العمل باستخدام الآلات الإلكترونية" أو "استكشاف نوع متخصص مثل Witch House". يقوم برنامج الدردشة الآلي المدعم بالذكاء الاصطناعي بعد ذلك بمعالجة الطلب ويقدم عينة من قائمة التشغيل، والتي يمكن تحسينها بشكل أكبر عن طريق التمرير إلى اليسار لإزالة الأغاني غير المرغوب فيها.

في حين أن Spotify لم تقدم تفاصيل محددة حول كيفية عمل تقنية الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة كانت تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي عبر منصتها. في وقت سابق من هذا العام، قدمت Spotify مشغل DJ يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يقدم قوائم تشغيل وتعليقات مخصصة. وقد ألمح الرئيس التنفيذي للشركة، دانييل إيك، أيضًا إلى استخدامات محتملة أخرى للذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء إعلانات صوتية، وتلخيص ملفات البودكاست، والمساعدة في إنشاء الموسيقى.

ومع ذلك، تحرص Spotify على عدم رفع توقعات المستخدمين في وقت مبكر جدًا. يتم حاليًا اختبار ميزة قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا يوجد جدول زمني مؤكد للإطلاق. تؤكد Spotify على أن هذه الاختبارات هي جزء من استكشافها المستمر لإمكانيات الذكاء الاصطناعي وفرص التعلم.

مع استمرار اشتداد المنافسة في مجال بث الموسيقى، تهدف Spotify إلى الاستفادة من خبرتها في الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجارب المستخدم وتمييز نفسها في السوق. يمكن أن يكون تقديم قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة مهمة نحو اكتشاف الموسيقى الشخصية وتنظيمها، مما يوفر للمستخدمين تجربة استماع أكثر تخصيصًا وسلاسة.

إذا كان بإمكانك الوصول إلى ميزة قوائم التشغيل المدعمة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Spotify الخاص بك، فنحن نود أن نسمع أفكارك وتجاربك معها.