سيارة رياضية تحطم الأرقام القياسية: سيارة F22 تتحدى الجاذبية

في عرض مذهل للقوة والهندسة، حطمت السيارة الرياضية Donkervoort F22 الرقم القياسي العالمي للتسارع الجانبي. مع هيكل خفيف الوزن من ألياف الكربون ومحرك توربيني خماسي الأسطوانات مصدره أودي، عزز هذا الوحش الرشيق مكانه في عالم السيارات الخارقة.

تتميز طائرة F22، التي تزن 750 كجم فقط (1,653 رطلاً)، بإحصائيات مثيرة للإعجاب تجعل منها قوة لا يستهان بها. بقوة 500 حصان و640 نيوتن متر من عزم الدوران، توفر قوة مذهلة تبلغ 666 حصانًا لكل طن. لا يقتصر الأمر على أن أدائها يلفت الأنظار فحسب، بل إن تصميمها المذهل وجسمها المصنوع من ألياف الكربون الديناميكية الهوائية يجعلها تحفة بصرية.

تم التخطيط في الأصل لإنتاج محدود من 50 وحدة، إلا أن الطلب الهائل على F22 أقنع دونكرفورت بمضاعفة الإنتاج إلى 100 وحدة. وستكون هذه السيارات متاحة الآن ليس فقط في أوروبا، بل أيضًا في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، مما يعزز جاذبيتها العالمية.

للاحتفال بنجاح سيارة F22، أخذ دينيس دونكيرفورت السيارة بنفسه في جولة على مضمار سباق زاندفورت، المشهور باستضافة سباق الجائزة الكبرى الهولندي للفورمولا 1. أثناء تصوير مقطع فيديو خاص بالذكرى السنوية، حطمت سيارة F22 بشكل غير متوقع الرقم القياسي العالمي للتسارع الجانبي. على الرغم من أن الرقم الدقيق لم يتم التحقق من صحته من قبل هيئة إشراف رسمية، إلا أنه تجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله نموذج آخر من طراز دونكيرفورت.

لقد أصبح هذا الإنجاز ممكنًا بفضل قدرات الأداء الاستثنائية التي تتمتع بها F22. بفضل صلابة الالتواء والانحناء ضعف ما كانت عليه في سابقتها، تحافظ السيارة على الثبات والدقة حتى في ظل قوى الانعطاف الشديدة. علاوة على ذلك، يقوم نظام امتصاص الصدمات النشط بضبط مسافة السيارة عن الطريق، مما يحسن أدائها على أي مسار.

في حين أن السجل الرسمي قد لا يزال معلقًا، فلا يمكن إنكار الإنجاز الرائد الذي حققته طائرة Donkervoort F22. لقد عززت سرعتها التي لا مثيل لها وتصميمها المبتكر والتعامل الدقيق مكانتها في تاريخ السيارات. لمشاهدة السباق المحطم للأرقام القياسية وتجربة القوة الخام لطائرة F22، شاهد المقطع المثير الذي مدته 3 دقائق أدناه.